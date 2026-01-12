Σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποίησαν έναν συντονιστή οικειότητας για εκείνες τις σκηνές, κάτι που η Πάλτροου εξήγησε ότι ήταν μια νέα ιδέα για εκείνη

Ο γιος της Γκουίνεθ Πάλτροου, Μωυσής, δεν ήταν και πολύ ενθουσιασμένος με ένα μέρος της τελευταίας ταινίας που γύρισε η μητέρα του. Ναι, μιλάμε για το Marty Supreme.

Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης που πραγματοποιήθηκε για την υποστήριξη της τελευταίας της ταινίας, Marty Supreme, στο San Vicente Bungalows στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, ηθοποιός είπε ότι το 19χρονο παιδί της δεν απόλαυσε να βλέπει τις σκηνές σεξ στην ταινία με τον Τιμοτέ Σαλαμέ. «Θεέ μου! Ο καημένος μου γιος», είπε η Γκουίνεθ Πάλτροου στην Ντέμι Μουρ για τον Μωυσή, τον γιό της με τον πρώην σύζυγό της, Κρις Μάρτιν. «Μπορείς να φανταστείς όταν ήρθε στην πρεμιέρα στο Λος Άντζελες; Ήθελε να πεθάνει», πρόσθεσε.

Το Marty Supreme ακολουθεί τον 30χρονο Τιμοτέ Σαλαμέ ως Marty Mauser, έναν πωλητή παπουτσιών που έχει εμμονή με το να γίνει ο καλύτερος παίκτης πινγκ πονγκ στον κόσμο στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1950. Ο Σαλαμέ και η Πάλτροου έγιναν είδηση ​​τον Οκτώβριο του 2024, όταν φωτογραφήθηκαν να γυρίζουν σκηνές στις οποίες οι χαρακτήρες τους φιλιούνται στο Σέντραλ Παρκ. «Κάνουμε πολύ σεξ σε αυτή την ταινία», είπε αργότερα η Πάλτροου στο Vanity Fair σε ένα άρθρο του Απριλίου. «Υπάρχουν πολλά — πολλά». Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, οι χαρακτήρες των Πάλτροου και Σαλαμέ συναντιούνται και ξεκινούν ένα αμοιβαία επωφελές ειδύλλιο στην ταινία.

«Έχει περάσει μια αρκετά δύσκολη περίοδο και νομίζω ότι της δίνει ξανά ζωή, αλλά είναι κάπως συναλλακτικό και για τους δύο», είπε η Πάλτροου για τον ρόλο της στην ταινία. Η ηθοποιός, ωστόσο, δεν μπόρεσε παρά να εκφράσει την ενθουσιασμό της για τον Σαλαμέ στη συνέντευξή της, και μάλιστα τον χαρακτήρισε «σύμβολο του σεξ για τον σκεπτόμενο άνδρα». «Είναι απλώς ένα πολύ ευγενικό, σωστά ανατραφέν, θα έλεγα παιδί... είναι ένας άνθρωπος που παίρνει τη δουλειά του πολύ σοβαρά και είναι ένας διασκεδαστικός σύντροφος», είπε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποίησαν έναν συντονιστή οικειότητας για εκείνες τις σκηνές, κάτι που η Πάλτροου εξήγησε ότι ήταν μια νέα ιδέα για εκείνη. Σε μια μεταγενέστερη συνέντευξη στο Vanity Fair, που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο, η Γκουίνεθ Πάλτροου μίλησε ανοιχτά για τις σκηνές σεξ, συμπεριλαμβανομένου του γιατί κάποτε αρνήθηκε να γυρίσει μία με τον συμπρωταγωνιστή της στο «Great Expectations», Ίθαν Χοκ, λόγω του πατέρα της.