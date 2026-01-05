Ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε μια σπάνια δημόσια δήλωση για την Κάιλι Τζένερ: «Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό χωρίς εσένα»

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έγινε viral για όλους τους σωστούς λόγους

O Τιμοτέ Σαλαμέτ όχι μόνο βρέθηκε στη σκηνή της 31ης τελετής των Critics Choice Awards στη Santa Monica για να παραλάβει ένα σημαντικό βραβείο αλλά μίλησε και δημόσια για την προσωπική του ζωή και τη σύντροφό του, Κάιλι Τζένερ, κάτι που κάνει σπάνια.

Ο 30χρονος ταλαντούχος ηθοποιός κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία Marty Supreme και κατά τη διάρκεια της ευχαριστήριας ομιλίας του, αφού ευχαρίστησε τους συνυποψήφιούς του, την ομάδα του και τον σκηνοθέτη της ταινίας, Josh Safdie, έκανε μια αναφορά που έγινε viral στο διαδίκτυο και συγκίνησε τους φαν του.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε μια σπάνια δημόσια δήλωση για την Κάιλι Τζένερ

Απευθυνόμενος στην αγαπημένη του, την Κάιλι Τζένερ, μίλησε για πρώτη φορά τόσο ανοιχτά για τη σχέση τους.

«Θέλω να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου τα τελευταία τρία χρόνια», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι εκείνη αποτελεί το στήριγμά του. «Σε αγαπώ. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό χωρίς εσένα», ανέφερε εμφανώς συγκινημένος, ενώ η κάμερα κατέγραψε τη Τζένερ να του ανταποδίδει την αγάπη.

Το ζευγάρι δεν έκρυψε τη χαρά του ούτε τη στιγμή που ανακοινώθηκε το όνομά του ως νικητή, ανταλλάσσοντας ένα τρυφερό φιλί μέσα στην αίθουσα. Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες φορές που ο Σαλαμέ επιλέγει να εκφραστεί δημόσια για την προσωπική του ζωή, γεγονός που έκανε τη στιγμή ακόμη πιο ξεχωριστή.

Η βράβευση αυτή αξίζει να πούμε πως αποτελεί την τέταρτη υποψηφιότητα του ηθοποιού στα Critics Choice Awards και επιβεβαιώνει την ανοδική του πορεία. Στην ταινία Marty Supreme, ο Σαλαμέτ υποδύεται έναν επαγγελματία παίκτη επιτραπέζιας αντισφαίρισης που κυνηγά το όνειρο της παγκόσμιας διάκρισης τη δεκαετία του ’50, έναν ρόλο που, όπως έχει δηλώσει, τον ενέπνευσε βαθιά.

Δες τον Τιμοτέ Σαλαμέ να μιλά για την Κάιλι Τζένερ στο παρακάτω βίντεο