Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Η αυθεντική τέχνη πρέπει να πηγάζει από την ανθρώπινη εμπειρία και όχι από την τεχνητή νοημοσύνη»

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εκφράζει την ανησυχία του για το μέλλον των κινηματογραφικών αιθουσών, το streaming και την τεχνητή νοημοσύνη στην τέχνη.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, εκφράζει δημόσια τους προβληματισμούς του για το μέλλον της κινηματογραφικής εμπειρίας, θέτοντας ένα ερώτημα που απασχολεί έντονα τη βιομηχανία: έχει άραγε το κοινό ακόμα «όρεξη» για τις κινηματογραφικές αίθουσες ή οδεύουμε προς μια εποχή όπου θα μοιάζουν με εξειδικευμένους χώρους, «σαν τζαζ μπαρ»;

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Times of London, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός του «Τιτανικού» και του «Λύκου της Wall Street» μίλησε με ειλικρίνεια για τις ραγδαίες αλλαγές που βιώνει η κινηματογραφική βιομηχανία. Όπως ανέφερε, η μετάβαση είναι τόσο γρήγορη που ακόμα και οι ίδιοι οι δημιουργοί δυσκολεύονται να προβλέψουν την επόμενη μέρα. «Αλλάζει με την ταχύτητα του φωτός», δήλωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ένα τοπίο όπου οι παραδοσιακές φόρμες διανομής και θέασης ταινιών υποχωρούν μπροστά στην κυριαρχία του streaming.

Ο Ντι Κάπριο στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι είδη όπως τα ντοκιμαντέρ έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από τις κινηματογραφικές αίθουσες, ενώ ακόμα και τα δραματικά φιλμ συχνά έχουν ελάχιστο χρόνο προβολής πριν μεταφερθούν στις ψηφιακές πλατφόρμες. Σύμφωνα με τον ίδιο, το κοινό δείχνει ολοένα και μεγαλύτερη προθυμία να περιμένει την online κυκλοφορία, γεγονός που αλλάζει ριζικά τη σχέση θεατή και μεγάλης οθόνης.

Παρά τις ανησυχίες του, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν κρύβει την ελπίδα του ότι ο κινηματογράφος ως συλλογική εμπειρία δεν θα χαθεί. Τόνισε πως εύχεται οι σκηνοθέτες του μέλλοντος να έχουν ακόμα τη δυνατότητα να δημιουργούν έργα με όραμα, σχεδιασμένα για να προβάλλονται στη σκοτεινή αίθουσα, εκεί όπου η προσοχή του θεατή είναι αδιαίρετη και η αφήγηση αποκτά άλλη δύναμη.

Η στάση του αυτή συνδέεται άμεσα με τη διαχρονική του υπεράσπιση της κινηματογραφικής ακεραιότητας. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο Ντι Κάπριο άσκησε κριτική στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο και γενικότερα στην τέχνη. Αναγνώρισε ότι η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο για νέους δημιουργούς, όμως ξεκαθάρισε ότι η αυθεντική τέχνη, κατά τη γνώμη του, πρέπει να πηγάζει από την ανθρώπινη εμπειρία.

Χρησιμοποιώντας παραδείγματα από τη μουσική και τα viral mashups του διαδικτύου, ο ηθοποιός επεσήμανε πως, όσο εντυπωσιακά κι αν είναι κάποια δημιουργήματα τεχνητής νοημοσύνης, συχνά στερούνται βάθους και διάρκειας. «Δεν υπάρχει ανθρωπιά σε αυτό», είπε, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες δημιουργίες έχουν συνήθως σύντομη απήχηση και γρήγορα χάνονται μέσα στον ψηφιακό θόρυβο.

Οι δηλώσεις του Λεονάρντο Ντι Κάπριο έρχονται σε μια περίοδο όπου μεγάλα στούντιο, ανεξάρτητοι δημιουργοί και αίθουσες κινηματογράφου προσπαθούν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους. Το ερώτημα αν οι κινηματογράφοι θα παραμείνουν ζωντανοί πολιτιστικοί χώροι ή θα μετατραπούν σε «νησίδες» για λίγους μυημένους παραμένει ανοιχτό. Όπως παραδέχεται και ο ίδιος, το μέλλον μένει να αποδειχθεί — αλλά η συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει.