Γκουίνεθ Πάλτροου: Κι όμως ο χωρισμός της «κόστισε» ρόλο - «Ίσως ήταν πολύ καυτό για να το αγγίξουν»

Η Γκουίνεθ Πάλτροου σχολιάζει ότι η ειρωνεία γύρω από τον «συνειδητό χωρισμό» της με τον Κρις Μάρτιν οδήγησε στο να χάσει ρόλο σε ταινία.

Περισσότερο από μια δεκαετία μετά τον πολυσυζητημένο χωρισμό της από τον Κρις Μάρτιν, η Γκουίνεθ Πάλτροου επιστρέφει στο θέμα με μια αποκάλυψη που δείχνει πόσο απτές μπορεί να είναι οι συνέπειες της δημόσιας εικόνας στο Χόλιγουντ. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δήλωσε ότι έχασε έναν κινηματογραφικό ρόλο εξαιτίας της έντονης –και συχνά ειρωνικής– αντίδρασης των μέσων ενημέρωσης στον τρόπο με τον οποίο περιέγραψε το διαζύγιό της το 2014: τον περίφημο «συνειδητό χωρισμό».

Μιλώντας στο podcast Good Hang της Έιμι Πόλερ, η Πάλτροου εξήγησε ότι επρόκειτο να συμμετάσχει σε μια ταινία λίγο μετά τον χωρισμό της από τον τραγουδιστή των Coldplay, όμως το κλίμα που είχε δημιουργηθεί στον Τύπο φαίνεται πως ανησύχησε τους παραγωγούς. «Υπήρχαν πολλά σκληρά σχόλια», είπε. «Νομίζω ότι ο διανομέας σκέφτηκε: “Αυτό μπορεί να είναι πολύ καυτό για να το αγγίξουμε”». Συμφώνησε μάλιστα με την παρατήρηση της Πόλερ ότι η εταιρεία πιθανότατα θεώρησε πως «δεν χρειαζόμαστε αυτή την ένταση».

Με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, η Πάλτροου σχολίασε: «Ήταν υπέροχο! Γιατί πήρα διαζύγιο και μετά απολύθηκα. Ήταν καταπληκτικό». Πίσω από την ειρωνεία, ωστόσο, κρύβεται μια πιο σύνθετη ιστορία για το πώς μια λέξη ή μια φράση μπορεί να στιγματίσει τη δημόσια εικόνα ενός σταρ.

Η Πάλτροου και ο Κρις Μάρτιν ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους το 2014, έπειτα από 11 χρόνια γάμου, με μια εκτενή ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας της, Goop, υπό τον τίτλο Conscious Uncoupling («Συνειδητός χωρισμός»). Εκεί εξηγούσαν ότι, παρότι χωρίζουν ως ζευγάρι, θα συνεχίσουν να συνυπάρχουν ως οικογένεια και να μεγαλώνουν από κοινού τα δύο τους παιδιά. Η φράση έγινε σχεδόν αμέσως αντικείμενο χλευασμού, τόσο στα μέσα ενημέρωσης όσο και στην ποπ κουλτούρα, με αμέτρητα σατιρικά σχόλια και μιμίδια.

Η ίδια η Πάλτροου πιστεύει ότι η ένταση της αντίδρασης είχε και ψυχολογική διάσταση. Όπως είπε στην Πόλερ, όταν οι άνθρωποι έχουν βιώσει «άσχημα» διαζύγια, η ιδέα ότι ένας χωρισμός μπορεί να γίνει με ηρεμία και αμοιβαίο σεβασμό μπορεί να ακούγεται σαν έμμεση κριτική στις δικές τους εμπειρίες. «Είναι σαν να σκέφτεσαι: “Ωχ, έκανα κάτι λάθος; Πλήγωσα κάποιον;” Και αυτό δεν είναι ωραίο συναίσθημα», εξήγησε.

Σε άρθρο της στη Vogue το 2022, η Πάλτροου είχε παραδεχτεί ότι την εξέπληξε η αγριότητα της αντίδρασης. «Η έκπληξη του κοινού γρήγορα έδωσε τη θέση της στην οργή και την ειρωνεία… Η ένταση με έκανε να κρύψω το κεφάλι μου στην άμμο πιο βαθιά από ποτέ», είχε γράψει. Παρ’ όλα αυτά, το 2023, σε συνέντευξη στο Instagram, επανέλαβε ότι είναι περήφανη για τον όρο και για το μήνυμα που μετέφερε, λέγοντας πως πολλοί άνθρωποι την ευχαρίστησαν επειδή τους βοήθησε να χτίσουν καλύτερη σχέση με τους πρώην συντρόφους τους.

Σήμερα, η Γκουίνεθ Πάλτροου επιστρέφει δυναμικά στον κινηματογράφο με την ταινία Marty Supreme, όπου υποδύεται μια ξεπερασμένη σταρ που μπλέκει ερωτικά με έναν νεαρό παίκτη πινγκ-πονγκ, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τιμοτέ Σαλαμέ. Ο ρόλος αυτός σηματοδοτεί την πρώτη της μεγάλη κινηματογραφική εμφάνιση μετά από περίπου δέκα χρόνια, διάστημα στο οποίο είχε περιοριστεί κυρίως σε σύντομες εμφανίσεις στο σύμπαν της Marvel.

Η ιστορία του «συνειδητού χωρισμού» δείχνει ότι, στο Χόλιγουντ, ακόμη και οι πιο προσωπικές επιλογές μπορούν να έχουν επαγγελματικό κόστος — αλλά και ότι, με τον καιρό, ίσως μετατραπούν σε μέρος μιας ευρύτερης πολιτισμικής συζήτησης.