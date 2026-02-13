Η Κάιλι Τζένερ ποζάρει με βαμβακερά εσώρουχα για τη νέα καμπάνια της Skims

Η Skims παρουσίασε τη νέα σειρά Everyday Cotton, μια προσθήκη στη συλλογή του brand η οποία εστιάζει στην άνεση, την ποιότητα και την καθημερινή λειτουργικότητα.

Η σειρά Everyday Cotton μεταφράζει τη γνωστή, «solution-driven» φιλοσοφία της Skims, δηλαδή τον σχεδιασμό που λύνει πρακτικά ζητήματα εφαρμογής και στήριξης, σε premium βαμβακερά υφάσματα και, όπως δήλωσε η Κιμ Καρντάσιαν, «ο κόσμος δεν χρειάζεται περισσότερα basics, χρειάζεται καλύτερα».

Με αυτή τη λογική, η εταιρεία πήρε αγαπημένες σιλουέτες της και τις επανασχεδίασε με μαλακό βαμβάκι υψηλής ποιότητας.

Η νέα συλλογή λανσάρεται επίσημα στις 17 Φεβρουαρίου ενώ η καμπάνια, φωτογραφημένη από τον Mert Alas, απεικονίζει την Κάιλι Τζένερ να ποζάρει στον φακό μόνο με τα εσώρουχα και εστιάζει σε βασικά κομμάτια όπως το Triangle Bralette και το Thong στην απόχρωση Cocoa Heather.

Η Κάιλι Τζένερ ποζάρει με βαμβακερά εσώρουχα Skims

Η ίδια δήλωσε ότι ενθουσιάστηκε με τη συμμετοχή της στην καμπάνια, τονίζοντας ότι το βαμβάκι είναι θεμελιώδες ύφασμα για την καθημερινότητα και ότι η συλλογή συνδυάζει απαλότητα, ελαστικότητα και άψογη εφαρμογή, στοιχεία που το κοινό περιμένει πλέον από τη Skims.

Η συλλογή περιλαμβάνει δέκα διαφορετικά σχέδια, τα οποία επανασυστήνουν ήδη επιτυχημένες γραμμές της Skims. Τα μεγέθη κυμαίνονται από XXS έως 4X, ενώ τα σουτιέν διατίθενται σε έως και 38 διαφορετικές διαβαθμίσεις, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του brand στη συμπερίληψη και την προσαρμοστικότητα ενώ η χρωματική παλέτα παραμένει πιστή στους ουδέτερους, signature τόνους του brand.