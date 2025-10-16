Η Κιμ Καρντάσιαν έγινε και πάλι viral – Το νέο εσώρουχο της Skims με συνθετικές τρίχες που έγινε sold out σε ένα 24ωρο

Θα μπορούσε να είναι αυτό το λανσάρισμα μια δήλωση πάνω στα πρότυπα ομορφιάς του σήμερα;

Η Κιμ Καρντάσιαν μάς έχει συνηθίσει σε εκκεντρικά concepts και viral προϊόντα, αυτή τη φορά όμως ξεπέρασε κάθε προσδοκία με ένα νέο λανσάρισμα. Ο λόγος για το νέο εσώρουχο από τη Skims, την κυκλοφορία που έκανε το internet να παραληρήσει.

Ο λόγος για το «Faux Hair Micro String Thong», το οποίο παρουσιάστηκε με μια καμπάνια, εμπνευσμένη από τη δεκαετία του ’70, μέσα σε ένα retro τοπίο τύπου τηλεπαιχνίδι και, με τίτλο «Does the Carpet Match the Drapes» η Skims προτρέπει να δώσουμε χρώμα και... χαρακτήρα στα πιο προσωπικά μας σημεία.

Το πιο τολμηρό item της Skims μέχρι σήμερα

Μετά το nipple bra αλλά και τα πιο πρόσφατα sculpting face wraps, το νέο εσώρουχο της Skims χαρακτηρίζεται από την ίδια την εταιρία ως το πιο «daring» εσώρουχο που έχει λανσάρει ποτέ.

Είναι χειροποίητο, από εξαιρετικά διαφανές ελαστικό πλέγμα, με ανάμειξη σγουρών και ίσιων συνθετικών τριχών. Κυκλοφόρησε μάλιστα σε 12 διαφορετικά χρώματα και μεγέθη από XXS μέχρι 4XL. Το καλύτερο; Πριν πεις το οτιδήποτε για το λανσάρισμα αυτό να σου πω πως, κάθε εκδοχή του εξαντλήθηκε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.

SKIMS

Όσο για τους χρήστες του διαδικτύου; Κάποιοι το βρήκαν αστείο και δημιουργικό, ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν αν «τρέχει κάτι» με την Κιμ. Υπήρξαν μάλιστα και καυστικά σχόλια με πολλούς να αναφέρουν πως... «κανείς δεν το ζήτησε».

Θα μπορούσε να είναι αυτό το λανσάρισμα της Κιμ Καρντάσιαν μια δήλωση πάνω στα πρότυπα ομορφιάς του σήμερα;

Η κυκλοφορία του συγκεκριμένου προϊόντος μπορεί να μπαίνει στη λίστα με τα viral drop της Skims, τολμηρά και προκλητικά «αστεία», δεν είναι όμως μονάχα αυτό.

SKIMS

Έρχεται ακριβώς τη στιγμή που υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από την τριχοφυΐα στο γυναικείο σώμα και την αποδοχή της φυσικής εμφάνισης. Μπορεί το item να είναι έχει μια δόση χιούμορ και να είναι κάπως αποκρουστικό, εγείρει όμως, ίσως και άθελά του, ερωτήματα για το τι θεωρείται «όμορφο», κοινωνικά αποδεκτό και «φυσιολογικό».

SKIMS



Τι λένε οι ειδικοί

Η Virginia Braun, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Auckland, και ειδικός επί του θέματος, όπως διαβάζουμε στο RNZ, λέπει κάτι πιο σύνθετο πίσω από την κυκλοφορία του «Faux hair micro string thong».

Σύμφωνα με την ίδια, το προϊόν παίζει με την ιδέα του χιούμορ και της "παράστασης" γύρω από τις τρίχες του σώματος, αλλά την ίδια στιγμή δεν αγγίζει καθόλου την πραγματικότητα της φυσικής τριχοφυΐας, η οποία παραμένει ένα θέμα ταμπού. Για την Braun, η ύπαρξη του συγκεκριμένου εσώρουχου είναι μια πρόσκληση προς τις γυναίκες να αγοράσουν ακόμη κάτι για να αλλάξουν το σώμα τους.

«Γιατί το 2025 χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο;» λέει.

Η Braun σε μελέτη της που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Ζηλανδία το 2013 είδε πως το 86% των γυναικών είχαν αφαιρέσει την ηβική τριχοφυΐα κάποια στιγμή στη ζωή τους, ενώ το 69% το έκανε ακόμα και τη στιγμή της έρευνας. Όπως εξηγεί, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, διαχρονικά, οι γυναίκες έχουν «διδαχθεί» πως η φυσική τριχοφυΐα είναι κάτι αντιαισθητικό, ακόμη και ντροπιαστικό.

«Αν δεις διαφημίσεις από εφημερίδες της Νέας Ζηλανδίας στις αρχές του 1900, λειτουργούσαν σαν οδηγοί για το πώς να ξεφορτωθείς τις “ανεπιθύμητες τρίχες”», αναφέρει και συνεχίζει: «Ήταν σαν να έλεγαν: “Αυτό είναι αηδιαστικό”, “μια θηλυκή γυναίκα δεν πρέπει να έχει τρίχες» και την ίδια στιγμή το εσώρουχο της Skims με τις προσθετικές τρίχες γίνεται sold out.

Η αλήθεια είναι πως το εσώρουχο της Skims πέτυχε σίγουρα τον σκοπό του: έγινε viral, συζητήθηκε και τελικά έγινε sold out, πίσω όμως από την ειρωνική αισθητική του, υπάρχει μια βαθύτερη πολιτισμική συζήτηση, ότι η φυσικότητα του σώματός μας επιδέχεται διορθώσεων, ακόμη και σήμερα στη σύγχρονη εποχή, πόσο μάλλον να «κρυφτεί» ή να αναπαρασταθεί με τρόπο ελεγχόμενο και στιλιζαρισμένο.

Μπορεί η Καρντάσιαν λοιπόν να ασκεί επιρροή, αλλά ίσως η ουσία δεν είναι αν θα αγοράζαμε το προϊόν της, αλλά γιατί μας φαίνεται περίεργη η φυσικότητα των σωμάτων, και δη στην προκειμένη περίπτωση η φυσική τρίχα, αφού αποδεχόμαστε τη ψεύτικη;