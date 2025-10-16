Η Κιμ Καρντάσιαν δεν έχει ιδέα πόσο κοστίζει το γάλα και γενικά τα “απλά πράγματα” - Καλή Πέμπτη και σε εσένα

Καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι που βγάζουν δισεκατομμύρια έχουν μια άλλη οπτική για τον κόσμο. Έτσι και η Κιμ Καρντάσιαν δεν γνωρίζει πόσο μπορεί να κοστίζει ένα μπουκάλι γάλα. Ναι; Ναι.

Η Κιμ Καρντάσιαν μπορεί να μην ανήκει στην πρώτη δεκάδα με τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου - ωστόσο είναι δεδομένο πως τόσο εκείνη όσο και η οικογένειά της βγάζουν εκατομμύρια κάθε μήνα - αν όχι εβδομάδα. Η επιχειρηματίας και influencer έχει καταφέρει να εκτοξεύσει το όνομά της στην κορυφή, κάνοντας κάθε γωνιά του πλανήτη να συζητάει για εκείνη - είτε θετικά είτε αρνητικά, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Και μπορεί από τα χέρια της να περνούν αμέτρητα χρήματα, όμως η ίδια - όπως αποκάλυψε - δεν έχει ιδέα πόσο κοστίζει το γάλα.

Η Κιμ Καρντάσιαν δεν ξέρει πόσο κάνει ένα μπουκάλι γάλα. Και δεν το λέμε εμείς, εκείνη το είπε

Καλεσμένη στη εκπομπή «Call Her Daddy», με παρουσιάστρια την Άλεξ Κούπερ, η Κιμ Καρντάσιαν ρωτήθηκε για τα χρήματα που ξοδεύει κάθε χρόνο για την εμφάνισή της, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού "Confess or Text". Τότε, η 44χρονη παραδέχτηκε πως είναι κάπως αποκομμένη από την πραγματικότητα των τιμών και της ακρίβειας, που υπάρχει εκεί έξω. Η επιχειρηματίας ζει σε ένα δικό της σύμπαν, αφού παραδέχτηκε πως δεν έχει «καμία αίσθηση για το πόσο κοστίζουν απλά, καθημερινά πράγματα».

Getty Images

Απαντώντας, όμως, στο ερώτημα της Άλεξ Κούπερ σχετικά με τα χρήματα που δαπανά για τα ρούχα, τα παπούτσια, το μακιγιάζ και τα μαλλιά της, η Κιμ Καρντάσιαν σχολίασε: «Ε, αρκετά», εξηγώντας ότι τα έξοδα styling για τη σειρά «The Kardashians» που προβάλλεται στο Hulu, καλύπτονται από την παραγωγή, επομένως δεν γνωρίζει το ακριβές ποσό.

Η συνέχεια, όμως, είναι καλύτερη. «Δεν έχω ιδέα για το πόσο κοστίζουν κάποια βασικά πράγματα», είπε. «Ας το σκεφτώ λίγο...». Και συνέχισε: «Θα ήθελα να μάθω, ας πούμε, πόσο κάνει ένα κουτί γάλα». Κιμ Καρντάσιαν και Άλεξ Κούπερ άρχισαν να συζητούν επί του θέματος, με την επιχειρηματία να μαντεύει ποσά. Τελικά, κατέληξε στο νούμερο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων τον χρόνο, με την παρουσιάστρια να σχολιάζει: «Ξέρεις κάτι; Δε θα μου έκανε εντύπωση». Τότε, η Κιμ Καρντάσιαν χάιδεψε τις τρέσες που φορούσε, συμπληρώνοντας όλο νόημα: «Αυτό το μαλλί δεν είναι φτηνό».

Σε επόμενη ερώτηση, η Κιμ Καρντάσιαν κλήθηκε να απαντήσει, αν έχει μετανιώσει για κάτι που έχει κάνει στη μέχρι τώρα πορεία της. Η ίδια απάντησε με ειλικρίνεια, λέγοντας πως θα μπορούσε να είχε αποφύγει μια φωτογράφιση με τον Τζάστιν Μπίμπερ, όταν εκείνος ήταν 16 ετών. Παρόντες στη φωτογράφιση ήταν και η οικογένειά του και η κοπέλα του, ωστόσο η Κιμ Καρντάσιαν αναρωτιέται ποιος πίστευε πως αυτή ήταν μια καλή ιδέα.



