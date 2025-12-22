Τα μαύρα sneakers από τα Marks & Spencer που ταιριάζουν με όλα και θα γίνουν το go to item σου

Αν υπάρχει ένα κομμάτι που όλες οι γυναίκες έχουν στη συλλογή τους χάρη στην ευελιξία, την άνεση αλλά και το στιλ που χαρίζουν, αυτό είναι σίγουρα ένα ζευγάρι sneakers.

Τα sneakers δεν είναι απλώς μια πρακτική επιλογή για την καθημερινότητα, αλλά μια δήλωση μόδας που μπορεί να μεταμορφώσει ακόμα και το πιο απλό outfit.

Στην αναζήτησή μας για το σχέδιο που θα φορέσουμε σε κάθε περίσταση, ανακαλύψαμε εκείνα τα sneakers που ταιριάζουν, τόσο με athleisure όσο και casual style, με chic αλλά και με basic σύνολο.

Τα μαύρα sneakers που ταιριάζουν με όλα και θα γίνουν το go to item σου

Πρόκειται για ένα ζευγάρι άνετα και ευέλικτα sneakers σε μαύρο χρώμα από τα marks & Spencer, με εύκολο πάτημα και άνετη φόρμα. Αν κάτι τα κάνει να ξεχωρίζουν αυτό είναι σίγουρα η υφή και ο σχεδιασμός τους ενώ το χρώμα τους τα καθιστά πιο ευέλικτα από κάθε άλλο στη συλλογή σου.

Marks & Spencer



Θα τα φορέσεις με το barrel jean σου και ένα άνετο πλεκτό ή φούτερ και ένα leather jacket, με κοστούμι και παλτό, ακόμη και με την αγαπημένη σου φούστα συνδυασμένη με το oversized πουλόβερ σου.

Όσο για την περίσταση που θα τα φορέσεις, τα sneakers πια είναι παντός καιρού αλλά και να μην ήταν, το μαύρο τους χρώμα τα καθιστά το πασπαρτού κομμάτι.