Οι μπαλαρίνες διαχρονικά έχουν τη θέση τους στις συλλογές των πιο κομψών γυναικών, αυτή τη στιγμή όμως ένα υβρίδιο μεταξύ μπαλαρίνες και sneakers έχει κατακλύσει την αγορά με τα It Girls να το επιλέγουν φανατικά αφού δεν χρειάζεται να επιλέξουν ανάμεσα, είτε στο ένα άνετο και στιλάτο φλατ, είτε στο άλλο.

Οι μπαλαρίνες που έχουν κατακλύσει τα social media και τις έχουν λατρέψει οι γυναίκες υπόσχονται άνεση και αβίαστο στιλ, ταιριάζουν με την πλειοψηφία των items της γκαρνταρόμπας σου και brands, όπως η Adidas και η Puma, επανασυστήνουν τα sneakers τους δίνοντάς τους πιο θηλυκά χαρακτηριστικά, αυτά που βρίσκει κανείς στις κλασικές μπαλαρίνες δηλαδή.

Sneakers ή μπαλαρίνες; Το υβρίδιο που υπόσχεται άνεση χωρίς να θυσιάζει το στιλ και 5 επιλογές για να δοκιμάσεις το στιλ

Η balletcore αισθητική έχει γίνει ευρέως γνωστή μέσα από τα social media, με την καινοτομία του νέου φλατ που συνδυάζει τις μπαλαρίνες και τα sneakers σε ένα, να αποτελεί την πιο άνεση και cool επιλογή για κάθε στιγμή της ημέρας.

Τι κάνει αυτό το υβρίδιο sneaker-μπαλαρίνα (aka sneakerina) να είναι τόσο αγαπητό στο fashion κοινό όμως; Είναι ένα άνετο φλατ, σαν να πατάς σε σύννεφα, είναι ευέλικτο σε ό,τι αφορά το styling και κυκλοφορεί σε διάφορα στιλ και χρώματα, όποια κι αν είναι η αισθητική σου.

Μπορεί να φορεθεί με denim ή και κοστούμια, με φορέματα ή φούστες, αλλά και να δώσει μια στιλάτη πινελιά σε κάθε basic outfit σου, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικές επιλογές ιδανικές για εσένα που θέλεις να δοκιμάσεις τις sneakerinas.

