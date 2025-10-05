Κιμ Καρντάσιαν: Εμφανίστηκε με pixie cut στο Παρίσι και όλοι την μπέρδεψαν με τη μητέρα της, Κρις Τζένερ

Η Κιμ Καρντάσιαν έκανε την πιο απρόσμενη αλλαγή στα μαλλιά της και όλοι σχολίασαν πόσο μοιάζει πια με τη μητέρα της, Κρις Τζένερ.

Καθώς η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού βρίσκεται σε εξέλιξη, η Κιμ Καρντάσιαν έδωσε το «παρών» στην επίδειξη μόδας του brand Maison Margiela Women's Wear Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 και συγκέντρωσε - μάλλον ηθελημένα - όλα τα βλέμματα επάνω της. Η επιχειρηματίας και influencer υιοθέτησε ένα φρέσκο hair look, το οποίο η αλήθεια είναι πως δεν βλέπουμε για πρώτη φορά στην οικογένεια.

Ειδικότερα, η Κιμ Καρντάσιαν πήρε την απόφαση να κάνει μια απρόσμενη αλλαγή στα μαλλιά της, δοκιμάζοντας το pixie cut, δηλαδή το κούρεμα - statement της μητέρας της, Κρις Τζένερ. Εμφανώς εμπνευσμένη από εκείνη, θα μπορούσαμε να πούμε πως επέλεξε ακριβώς την ίδια παραλλαγή, κάνοντας το «ντεμπούτο» της με το ανανεωμένο look στο Paris Fashion Week.

Η Κιμ Καρντάσιαν έκανε μια τολμηρή αλλαγή στα μαλλιά της

Όπως ήταν προφανές, το κούρεμά της δεν πέρασε απαρατήρητο από τους fans και τους διαδικτυακούς φίλους της, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν την αλλαγή. «Ω Θεέ μου, η Κρις Τζένερ;», έγραψε ένας follower, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη ομοιότητα που έχει με τη μητερα της. «Κρις Τζένερ, τι κάνεις εδώ;», σχολίασε κάποιος άλλος, συμφωνώντας πως η Κιμ Καρντάσιαν έβαλε σκοπό να γίνει «δίδυμη» με τη μαμά της και τα κατάφερε.

Παρά τις αντιδράσεις και τα αμέτρητα σχόλια, το νέο pixie cut της Κιμ Καρντάσιαν φαίνεται να άρεσε στην πλειονότητα του κόσμου. Η επιχειρηματίας έχει αποδείξει πως δεν τη φοβίζουν οι αλλαγές, συνεπώς δεν μας προξενεί εντύπωση το γεγονός πως επέλεξε γι’ ακόμα μια φορά να κάνει την έκπληξη με τα μαλλιά της.

Kim Kardashian debuts new pixie haircut. pic.twitter.com/Hmt8eB60it — Pop Base (@PopBase) October 4, 2025

Η Κιμ Καρντάσιαν και η Κρις Τζένερ έχουν μια υποδειγματική σχέση μητέρας - κόρης, με τη μία να είναι πολύ υποστηρικτική προς την άλλη και να στέκεται στο πλάι της σε κάθε εύκολη ή δύσκολη στιγμή. Και οι δύο έχουν αναφερθεί αρκετές φορές δημόσια στη στενή σχέση που τους συνδέει και στη μεγάλη αγάπη που υπάρχει ανάμεσά τους. Η Κιμ Καρντάσιαν θεωρεί πρότυπο μητέρας την Κρις Τζένερ, ενώ η Κρις Τζένερ έχει σχολιάσει πολλές φορές πόσο καλή επιχειρηματίας είναι η κόρη της.

