Κιμ Καρντάσιαν: Υπογράφει την παραγωγή της νέας σειράς αφιερωμένης στην Ελίζαμπεθ Τέιλορ

Ντοκιμαντέρ για τη θρυλική Ελίζαμπεθ Τέιλορ σε παραγωγή της Κιμ Καρντάσιαν, θα προβληθεί στο Fox Nation.

Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ αφιερωμένη στη ζωή και την καριέρα της εμβληματικής ηθοποιού Ελίζαμπεθ Τέιλορ βρίσκεται προ των πυλών, αυτή τη φορά υπό την παραγωγή της Κιμ Καρντάσιαν. Το έργο, με τίτλο «Elizabeth Taylor: Rebel Superstar», αποκτήθηκε από την υπηρεσία streaming Fox Nation και θα κάνει το ντεμπούτο του στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 6 Οκτωβρίου.

Η σειρά, αποτελούμενη από τρία επεισόδια, αποτελεί συμπαραγωγή της Καρντάσιαν με την εταιρεία Passion Pictures, ενώ τη διεθνή διανομή έχει αναλάβει η Fremantle. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Fox Nation, το ντοκιμαντέρ υπόσχεται μια βαθιά και οικεία ματιά στη ζωή μιας από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του 20ού αιώνα. Όπως αναφέρει η πλατφόρμα, το έργο «αποκαλύπτει τη δύναμη της φύσης πίσω από τη φήμη», διερευνώντας πώς η Τέιλορ κατέρριψε τα στερεότυπα του Χόλιγουντ, δημιούργησε μια επιτυχημένη επιχειρηματική αυτοκρατορία και άνοιξε νέους δρόμους στον ακτιβισμό των διασημοτήτων, κυρίως μέσα από την πρωτοποριακή δράση της για την καταπολέμηση του HIV/AIDS.

Η σειρά περιλαμβάνει την πρώτη συνέντευξη που έχει καταγραφεί ποτέ με τον γιο της Τέιλορ, Κρις Γουάιλντινγκ, καθώς και συμμετοχές από μεγάλες προσωπικότητες όπως οι Τζόαν Κόλινς, Σάρον Στόουν, Πάρις Τζάκσον και η ίδια η Καρντάσιαν, η οποία είχε πραγματοποιήσει και την τελευταία συνέντευξη της Τέιλορ πριν από τον θάνατό της, τον Μάρτιο του 2011.

Τη σκηνοθεσία του «Elizabeth Taylor: Rebel Superstar» υπογράφει ο Τζέιμς Χάουζ, ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί, εκτός από την Καρντάσιαν, είναι οι Κάρι Λία και Χάμις Φέργκιουσον. Η Τζέμα Τσίσναλ υπογράφει την παραγωγή, ενώ η Κάρολαϊν Σιάμα έχει ρόλο σκηνοθέτη-παραγωγού.

Η κληρονομιά της Ελίζαμπεθ Τέιλορ παραμένει ισχυρή πάνω από μια δεκαετία μετά τον θάνατό της σε ηλικία 79 ετών. Η Τέιλορ δεν ήταν απλώς μια από τις πιο διάσημες ηθοποιούς της εποχής της, αλλά και μια πρωτοπόρος γυναίκα που τόλμησε να σπάσει τα όρια της βιομηχανίας, να επιβληθεί ως επιχειρηματίας και να χρησιμοποιήσει τη φήμη της για κοινωνικό σκοπό.

Η ανακοίνωση για το νέο ντοκιμαντέρ συνέπεσε μάλιστα με μια συμβολική συγκυρία: την ίδια ημέρα, η Τέιλορ Σουίφτ κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ «The Life of a Showgirl», το οποίο περιλαμβάνει ένα τραγούδι αφιερωμένο στην Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Η σύμπτωση αυτή υπογραμμίζει τη διαχρονική επιρροή της μεγάλης σταρ, που εξακολουθεί να εμπνέει τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα.

Το «Elizabeth Taylor: Rebel Superstar» αναμένεται να αναδείξει όχι μόνο τη λαμπερή καριέρα της Τέιλορ, αλλά και τις λιγότερο γνωστές πτυχές της ζωής της — τη δύναμή της απέναντι στις δυσκολίες, τη συμβολή της στον ακτιβισμό και την αληθινή της προσωπικότητα πίσω από το αστραφτερό προσωπείο του Χόλιγουντ.