Η Κάιλι Τζένερ φόρεσε bra top από ρόδια για το λανσάρισμα του νέου Lip Butter της Kylie Cosmetics και έγινε viral

Η Κάιλι Τζένερ μετέτρεψε το νέο της λανσάρισμα σε viral moment, ενθουσιάζοντας τους διαδικτυακούς της φίλους.

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου Pomegranate Lip Butter της Kylie Cosmetics, η Κάιλι Τζένερ επέλεξε να «ντυθεί» κυριολεκτικά σαν το προϊόν της, παρουσιάζοντας ένα look που μοιάζει σαν συνέχεια του promo της.

Για το φωτογραφικό concept της καμπάνιας, η Τζένερ πόζαρε φορώντας ένα διάφανο, nude-toned κορμάκι, συνδυασμένο με bra top καλυμμένο εξ ολοκλήρου από ρόδια. Το αποτέλεσμα ήταν τολμηρό, παιχνιδιάρικο και απόλυτα εναρμονισμένο με το branding που έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Η ίδια φρόντισε να μοιραστεί στιγμιότυπα στο προφίλ του brand της στο Instagram, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως το ρόδι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και πίσω από τις κάμερες – το καταλάβαμε Κάιλι!

Σε βίντεο από τα παρασκήνια, εμφανίζεται να τρώει μερικά ρόδια, σχολιάζοντας με χιούμορ πως βρίσκεται «σε γύρισμα για lip butter, ντυμένη με ρόδια και τρώγοντας ρόδια».

Η συγκεκριμένη εμφάνιση βέβαια αξίζει να πούμε πως δεν μας κάνει εντύπωση αφού έχει πάει το product dressing σε άλλο επίπεδο επιλέγοντας συχνά outfits που περιγράφουν κάθε νέα της κυκλοφορία. Μόλις τον τελευταίο χρόνο, έχει εμφανιστεί καλυμμένη με lip kits για την επέτειο της Kylie Cosmetics, με κόκκινο latex catsuit για την προώθηση αρώματος και με glitter body paint για ειδικές συλλογές.

Instagram/@kyliejenner

Παράλληλα με το νέο lip butter της, η Κάιλι Τζένερ συνεχίζει να επενδύει στο superfruit trend, καθώς συνεργάζεται και με την αδελφή της, Κόρτνεϊ, και το brand Lemme, παρουσιάζοντας gummies με ρόδι που εστιάζουν στη λάμψη του δέρματος. Επομένως, με τη φωτογράφιση της αυτή εξυπηρέτησε δύο brand και, ναι, για ακόμη μια φορά έγινε viral.