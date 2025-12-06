To λευκό, αν και πολλοί τρομάζουν να το φορέσουν τον χειμώνα, τώρα θα γίνει ο πρωταγωνιστής κάθε winter outfit

Διανύουμε τον τελευταίο μήνα του έτους και, σχεδόν 26 ημέρες πριν αλλάξει η χρονιά η Pantone αποκάλυψε το χρώμα του 2026.

Ακόμη κι αν βλέπουμε τις αποχρώσεις, καφέ, μαύρο, μπορντό, κόκκινο, μπλε και βουργουνδί και δαμασκηνί, να κυριαρχούν στις συλλογές, τόσο των οίκων μόδας, όσο και των πιο στιλάτων γυναικών αυτή την περίοδο η Pantone έκανε μια «στροφή» στην απλότητα και την ηρεμία, εξυμνώντας με την επιλογή της την quite luxury αισθητική αλλά και την καθαρότητα.

5 + 1 επιλογές της αγοράς για να υιοθετήσεις το χρώμα της χρονιά, το Cloud Dancer

Το χρώμα της χρονιάς δεν είναι άλλο από το Cloud Dancer, ένα λευκό, τόσο ανάλαφρο και ήσυχο όσο «ένας απαλός ψίθυρος ηρεμίας και γαλήνης μέσα σε έναν θορυβώδη κόσμο» όπως περιγράφεται χαρακτηριστικά στο επίσημο site της Pantone.

Η επιλογή του Cloud Dancer σε ό,τι αφορά το στιλ λειτουργεί σαν καθαρός καμβάς ώστε να δημιουργήσεις επάνω του. Πρόκειται για ένα λευκό που δεν «φωνάζει», αλλά εμπνέει, αποπνέει πολυτέλεια και είναι ευέλικτο όσο κανένα άλλο. Σκέψου το συνδυασμένο με prints, χρώματα χρυσά κοσμήματα ή και υφές, όπως το δέρμα, το croco και το σουέτ.

Αν θέλεις να υιοθετήσεις το χρώμα της σεζόν, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει 5 +1 επιλογές της αγοράς για να εμπνευστείς και να το προσθέσεις στα χειμερινά σου outfits.

Notos

Gant γυναικεία πλεκτή μπλούζα ζιβάγκο με cable knit pattern και κεντημένο λογότυπο Slim Fit/ Δες εδώ

envieshoes

Block Heel Boot/Δες εδώ



DKNY

Καπιτονέ παρκά/ Δες εδώ

Answear

Δερμάτινα αθλητικά παπούτσια Nokwol Atlas/ Δες εδώ



H&M

Γιορτινό σετ με κρόσσια/ Δες εδώ το παντελόνι/ Δες εδώ το τοπ