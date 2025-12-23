Βρήκαμε τα αγαπημένα sneakers της Τζένα Ορτέγκα που θα φορέσεις με τα πάντα - Κοστίζουν κάτω από 100 ευρώ
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
23 Δεκεμβρίου 2025
Η Τζένα Ορτέγκα μάς έχει συνηθίσει σε εκκεντρικές και εντυπωσιακές εμφανίσεις, με γοτθικά φορέματα, see through και naked dresses, αυτή τη φορά όμως έδειξε την πιο casual πλευρά της, χαρίζοντας στους θαυμαστές της άφθονη έμπνευση για τα επόμενα outfits τους.
Συγκεκριμένα, σε ένα κάρουζελ post του Ενρίκε Μελέντεζ, του στιλίστα πίσω από τα ακαταμάχητα looks της από το 2014 μέχρι και σήμερα, η Τζένα Ορτέγκα εμφανίζεται σε μια φωτογραφία φορώντας ένα straight jean, μια πλεκτή χακέτα σε γκρι απόχρωση και μια μαύρη δερμάτινη καμπαρντίνα, εκείνο όμως που μας κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν τα sneakers της.
Βρήκαμε τα sneakers της Τζένα Ορτέγκα
Πρόκειται για τα Super Lowpro της Vans, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν εύκολα με κάθε τι στη γυναικεία γκαρνταρόμπα και, κοστίζουν κάτω από 100 ευρώ. Με urban αίσθηση, άνετο πάτημα και τις διακριτικές λευκές ραφές, δίνουν αμέσως αβίαστα cool vibes ενώ μπορούν να φορεθούν, τόσο με τζιν, όπως τα φόρεσε η Τζένα Ορτέγκα δηλαδή, όσο και με μάξι φορέματα ή tailored παντελόνια.
Εμείς με μια έρευνα πάντως τα βρήκαμε και σίγουρα θα τα προσθέσουμε στη συλλογή μας, χάρη στη στιλιστική ευελιξία που χαρίζουν.
Δες τα εδώ
