Μήπως πλένεις τα τζιν σου πιο συχνά από όσο πρέπει; Τι λένε οι ειδικοί

Τα τζιν είναι από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά κομμάτια της γκαρνταρόμπα και, ακόμη και αν τα φοράμε συχνά, οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι ίσως τα πλένουμε πιο συχνά από ότι θα έπρεπε.

Οι ειδικοί στη φροντίδα υφασμάτων ισχυρίζονται ότι το υπερβολικό πλύσιμο των τζιν όχι μόνο δεν ωφελεί, αλλά μπορεί να μειώσει και τη διάρκεια ζωής τους αλλοιώνοντας το χρώμα και τη φόρμα τους, πόσο συχνά λοιπόν πρέπει πραγματικά να τα πλένουμε και τι πρέπει να ξέρουμε για τη φροντίδα τους.

Κάθε πότε πρέπει να πλένουμε τα τζιν μας πραγματικά;

Όχι μετά από κάθε χρήση

Σε αντίθεση με άλλα ρούχα, τα τζιν δεν χρειάζονται πλύσιμο μετά από μία μόνο χρήση. Οι ειδικοί προτείνουν πλύσιμο περίπου μετά από 8 με 10 φορές, εφόσον δεν υπάρχουν λεκέδες ή έντονες οσμές. Επιπλέον να θυμάσαι πως, κάθε κύκλος πλυντηρίου προκαλεί τριβή στις ίνες του τζιν, κάτι που με τον καιρό οδηγεί σε ξεθώριασμα, λέπτυνση του υφάσματος και αλλοίωση.

Πότε χρειάζεται πιο συχνό πλύσιμο

Αν φοράς τζιν σε δουλειές, σε συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες ή υγρασία, ή αν εμφανιστούν λεκέδες, τότε το πλύσιμο είναι απαραίτητο νωρίτερα από ο8 με 10 εφαρμογές και το ίδιο ισχύει και αν το τζιν έχει απορροφήσει έντονες μυρωδιές.

Ποιος είναι ο πιο σωστός τρόπος να πλύνεις τα τζιν σου;

Πλύνε τα τζιν ανάποδα, σε χαμηλή θερμοκρασία, χωρίς δυνατό στύψιμο. Απόφυγε τις υψηλές θερμοκρασίες και πρόσεξε την ποσότητα απορρυπαντικού, ιδίως αν αυτό είναι σκόνη καθώς θα μείνουν υπολείμματα επάνω στο ύφασμα.

