Πώς το μαύρο τζιν σου δεν θα χάσει το χρώμα του – Τα μυστικά για να μην ξεθωριάσει μετά από μερικές πλύσεις
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
20 Ιανουαρίου 2026
Κομψό, διαχρονικό και απίστευτα ευέλικτο, ένα μαύρο τζιν μπορεί να συνδυαστεί με τα πάντα και να σε βγάλει ασπροπρόσωπη από το πρωί μέχρι το βράδυ, τόσο σε casual όσο και πιο εκλεπτυσμένες εμφανίσεις.
Όσο όμως κομψό κι αν είναι, αν ξεθωριάσει και χάσει τη λάμψη του χάνει ταυτόχρονα και κάθε «πόντο» που το κάνει τόσο στιλάτο και chic.
Τα καλά νέα είναι πως με τη σωστή φροντίδα, μπορείς να διατηρήσεις το βαθύ μαύρο χρώμα του για αρκετό καιρό και παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μια λίστα με όσα πρέπει να προσέξεις.
Τα μυστικά για να μη ξεθωριάσει το μαύρο τζιν σου
- Γύρισέ το από την ανάποδη πριν το βάλεις στο πλυντήριο
Έτσι μειώνεται η τριβή στο ύφασμα και προστατεύεται η εξωτερική επιφάνεια του τζιν.
- Προτίμησε κρύο νερό
Το κρύο νερό βοηθά να «κλειδώσει» η βαφή στο ύφασμα και αποτρέπει το γρήγορο ξεθώριασμα.
Χρησιμοποίησε απορρυπαντικό για σκούρα ρούχα
Τα ειδικά απορρυπαντικά είναι πιο ήπια και σχεδιασμένα για να προστατεύουν τα σκούρα χρώματα.
- Άφησέ το να στεγνώσει φυσικά
Απόφυγε το στεγνωτήριο και τον ήλιο. Το φυσικό στέγνωμα σε σκιερό μέρος βοηθά το τζιν να κρατήσει το βαθύ μαύρο του χρώμα.
- Διάλεξε ήπιο πρόγραμμα πλύσης
Η χαμηλή ένταση μειώνει την τριβή και φθείρει λιγότερο το ύφασμα.
- Μην το στύβεις δυνατά
Το έντονο στύψιμο καταπονεί τις ίνες και το χρώμα.
- Φύλαξέ το σωστά
Μακριά από έντονο φως και υγρασία για να μη θαμπώσει το μαύρο.
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τις τάσεις της μόδας, τα τέλεια outfits και τα πιο hot fashion news.