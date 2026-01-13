Η Μπέλα Χαντίντ φόρεσε το τζιν που κολακεύει κάθε σωματότυπο και ξέρουμε πώς θα αντιγράψεις το look της

Η μόδα έχει μια αγάπη στα διαχρονικά κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας και δη σε εκείνα τα κομμάτια που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση και κάθε γυναίκα.

Ένα από τα κομμάτια που βλέπουμε κάθε σεζόν στο προσκήνιο, χάρη στην ευελιξία του αλλά και την κομψότητα που μπορεί να χαρίσει, είναι το bootcut τζιν, το οποίο πρόσφατα επέλεξε και η Μπέλα Χαντίντ χαρίζοντας στιλιστική έμπνευση στις θαυμάστριές της.

Το bootcut jean αποτελεί ένα από τα πλέον κολακευτικά τζιν που μπορεί μια γυναίκα να έχει στη συλλογή της. Στενό μέχρι τους γοφούς και με πιο χαλαρή γραμμή από τα γόνατα και κάτω, κολακεύει τη σιλουέτα χαρίζοντας ένα ψηλόλιγνο εφέ. Όπως και τα cigarette, έτσι και τα bootcut ταιριάζουν με τα πάντα, από μπότες μέχρι sneakers και μοκασίνια αλλά και με ένα πλεκτό, ένα φούτερ ή ένα blazer για πιο chic εμφανίσεις.

Μπέλα Χαντίντ φόρεσε το τζιν που κολακεύει κάθε σωματότυπο και ξέρουμε πώς θα αντιγράψεις το look της

Η Μπέλα Χαντίντ πάντως πριν λίγες ημέρες επέλεξε να το φορέσει με μαύρες μπότες και μαύρο εφαρμοστό ζιβάγκο, ένα vintage καφέ πανωφόρι και μια ζώνη, πάλι μαύρη με χρυσή όμως λεπτομέρεια.

Εκείνη μπορεί να επέλεξε αυτό το outfit για μια πρωινή της έξοδο στο Λος Άντζελες, ωστόσο να σου πω πως αυτό το σύνολο θα μπορούσε εύκολα να «σταθεί» και σε μια βραδινή έξοδο. Με το κατάλληλο πανωφόρι, ένα μαύρο παλτό ή και ένα δερμάτινο jacket για παράδειγμα, κοσμήματα και έντονο μακιγιάζ, από ένα casual chic πρωινό look μπορεί να μετατραπεί σε ένα edgy βραδινό outfit στο άψε σβήσε.

Αν πάλι αγαπάς την άνεση τα sneakers και τα μοκασίνια αποτελούν ιδανική επιλογή για τα πρωινά στο γραφείο να θυμάσαι όμως πως οι μπότες με τακούνι ενισχύουν το εφέ της ψηλόλιγνης σιλουέτας που χαρίζουν τα bootcut jeans.

Αν θέλεις να αντιγράψεις το look της Μπέλα Χαντίντ παρακάτω έχουμε μερικές επιλογές για να διαλέξεις

NOTOS



CK γυναικείο τζiν παντελόνι Bootcut Fit/ Δες εδώ

Levi's

Ηigh-rise τζιν με διακριτικό bootcut στο τελείωμα/ Δες εδώ



Zara

Bootcut με μεσαία μέση/ Δες εδώ