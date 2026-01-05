Υπάρχει κάτι ανεπιτήδευτα κομψό στο στιλ των Γαλλίδων που πάντα μας εμπνέει.

Το στιλ τους δεν βασίζεται σε υπερβολές, ούτε σε τάσεις που έρχονται και φεύγουν, αντιθέτως, κάθε outfit τους χτίζεται πάνω σε διαχρονικά κομμάτια και σωστές γραμμές.

Αν υπάρχει ένα κομμάτι - κλειδί που συνοψίζει αυτή τη φιλοσοφία, αυτό είναι σίγουρα το τζιν. Λίγα ρούχα είναι τόσο ευέλικτα όσο ένα καλό καλοραμμένο τζιν, το οποίο φοριέται από το πρωί μέχρι το βράδυ, προσαρμόζεται σε κάθε εποχή και συνδυάζεται σχεδόν με τα πάντα.

Τζιν + πλεκτό: Πώς οι Γαλλίδες απογειώνουν τον πιο απλό συνδυασμό και πώς να το κάνεις και εσύ

Η «αγάπη» των πιο κομψών Γαλλίδων πάντως τον χειμώνα είναι ο συνδυασμός με πλεκτά. Το τζιν σε αυτή τηνπερίπτωση λειτουργεί σαν καμβάς για κάθε στιλιστική διάθεση.

Για να υιοθετήσεις το στιλ των Γαλλίδων με τζιν και πλεκτό, σκέψου την ισορροπία και την άνεση. Ένα στιλάτο πλεκτό, ελαφρώς oversized, φορεμένο με ίσιο τζιν δημιουργεί αμέσως μια σύγχρονη σιλουέτα.

Μια διακριτική κίνηση, όπως το να μπαίνει μπροστά μόνο ένα μικρό μέρος του πλεκτού μέσα στο τζιν, αρκεί για να δώσει δομή στο σύνολο χωρίς να δείχνει επιτηδευμένο, παρακάτω όμως έχουμε συγκεντρώσει μερικά outfits για να εμπνευστείς.

Δες τα looks παρακάτω και πάρε έμπνευση