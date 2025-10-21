Φόρεμα και πλεκτό: Πώς θα κάνεις τον πιο ρομαντικό και cozy συνδυασμό – 6 looks για να αντιγράψεις

Τα πλεκτά δείχνουν τέλεια όταν συνδυάζονται με φορέματα και, ξέρουμε πώς θα τα φορέσεις από τώρα μέχρι και τον χειμώνα

Διανύουμε την ιδανική εποχή για να πειραματιστείς με στιλιστικούς συνδυασμούς που προσφέρουν άνεση αλλά και στιλ. Το φόρεμα, ως βασικό κομμάτι της γυναικείας γκαρνταρόμπας, παραμένει ευέλικτο και διαχρονικό κάθε εποχή του χρόνου, ενώ η προσθήκη ενός πλεκτού φέρνει αυτή την απαραίτητη cozy αίσθηση που όλες ζητάμε το φθινόπωρο και τον χειμώνα.

Είτε πρόκειται για τις καθημερινές σου εξόδους είτε για τις εμφανίσεις στο γραφείο, ο συνδυασμός πλεκτού και φορέματος μπορεί να απογειώσει το look σου, αρκεί να το προσεγγίσεις με την απαραίτητη στιλιστική φαντασία.

Φόρεμα και πλεκτό: Πώς θα κάνεις τον πιο ρομαντικό και cozy συνδυασμό

Στις τάσεις του σήμερα έχουμε δει πως οι γυναίκες της μόδας συνδυάζουν διαφορετικές υφές και γραμμές με το combo φορέματος και πλεκτού να δημιουργεί μία ενδιαφέρουσα ισορροπία ανάμεσα σε ρομαντισμό και πρακτικότητα.

Το ανάλαφρο ύφος του φορέματος αποκτά βάθος και υφή με την προσθήκη ενός πλεκτού, ενώ το πλεκτό αποκτά νέο χαρακτήρα όταν φοριέται με κάτι πιο feminine από το συνηθισμένο παντελόνι ή τζιν.

Σκέψου ένα midi φόρεμα με ένα πλεκτό cardigan και μπαλαρίνες ή ένα αμάνικο denim φόρεμα με ένα πλεκτό μέσα από αυτό και loafers. Όποια κι αν είναι η αισθητική σου το καλό με τον παραπάνω συνδυασμό είναι πως μπορείς να προσαρμόσεις τα items με το κατάλληλο styling στα δικά σου μέτρα και, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικά outfits για να πάρεις έμπνευση.

5 + 1 looks με φόρεμα και πλεκτό για να αντιγράψεις

Με vest

Με πλεκτή ζακέτα

Με ζιβάγγο

Με μπότες

Με sneakers

Με αμάνικο φόρεμα