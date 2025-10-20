5 ankle boots για εσένα που οι ψηλές μπότες δεν είναι του στιλ σου

Αν υπάρχει ένα ζευγάρι παπούτσια που επιστρέφει κάθε σεζόν και παραμένει αναντικατάστατο, αυτό είναι σίγουρα ένα ζευγάρι κομψά ankle boots

Είτε με τακούνι είτε φλατ, δερμάτινα ή σουέτ, τα μποτάκια μέχρι τον αστράγαλο αποτελούν το πιο ευέλικτο κομμάτι της εποχής καθώς συνδυάζονται σχεδόν με τα πάντα και επιλέγονται ανεξάρτητα το στιλ και την αισθητική σου.

Μπορεί οι ψηλές μπότες να είναι must αυτή τη σεζόν, τα ankle boots όμως δεν χάνουν εύκολα το κοινό τους. Η άνεση και η στιλιστική ευελιξία που χαρίζουν είναι σίγουρα δύο από τους λόγους. Μπορούν να φορεθούν στη βροχή αλλά και μια ηλιόλουστη ημέρα ενώ το καλύτερο είναι πως μπορείς να τα φορέσεις χωρίς δυσκολία από το πρωί στο γραφείο, μέχρι το βράδυ στην έξοδο.



Όσον αναφορά τους στιλιστικούς συνδυασμούς, τα It Girls τα σετάρουν με τζιν, παντελόνια, μίνι ή maxi φούστες και φορέματα, ενώ οι επιλογές που θα βρεις στην αγορά είναι πολλές. Από τα κλασικά μαύρα, ckunky, φλατ ή με τακούνι, στα μπορντό και chocolate brown, έως τα μοντέρνα western kai εκείνα με τα στοιχεία και τις υφές όπως suede και croc, μπορείς να προσθέσεις εκείνο που ταιριάζει περισσότερο στο στιλ σου.

Δες παρακάτω μερικές επιλογές για να προσθέσεις στη συλλογή σου



