To denim φόρεμα από τα H&M που θα φορέσεις με μπότες και loafers– Ιδανικό για τις all day εμφανίσεις
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
29 Σεπτεμβρίου 2025
Ένα φόρεμα αποτελεί κομμάτι – κλειδί της γυναικείας γκαρνταρόμπας σε κάθε εποχή και, αν είσαι στην αναζήτηση για εκείνο το item που θα απογειώσει κάθε εμφάνισή σου, μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως το βρήκαμε.
Με μία έρευνα ανακαλύψαμε το φόρεμα από τα H&M που θα φορέσεις με πολλούς τρόπους μέσα στην καθημερινότητα, ιδανικό για τη μεταβατική εποχή, και θα σου χαρίσει άνεση, στιλ και απεριόριστη cool διάθεση, από τα πρωινά στο γραφείο που δεν ξέρεις τι να φορέσεις, μέχρι τις απογευματινές χαλαρές σου εξόδους στην πόλη.
To denim φόρεμα από τα H&M που θα φορέσεις με μπότες και loafers
Πρόκειται για ένα denim μίντι φόρεμα από βαμβάκι και lyocell με γιακά, κουμπιά μπροστά, οριζόντια ραφή στον θώρακα, κοντό μανίκι και ελαφρώς εβαζέ κάτω μέρος.
Δες το εδώ
Πώς θα το φορέσεις; ξεκινώντας να σου πως πως, το denim για ακόμη μια χρονιά κυριαρχεί και η dark wash απόχρωση είναι μια από τις αγαπημένες των γυναικών. Έπειτα, αν κάτι μου αρέσει σε αυτό το τζιν σεμιζέ φόρεμα είναι η στιλιστική ευελιξία που χαρίζει και, εξηγούμαι αμέσως.
Το φθινόπωρο είναι μια εποχή μεταβατική και, ένα κοντομάνικο φόρεμα σαν αυτό από τα H&M χαρίζει την ευελιξία που χρειάζεσαι για τις εξόδους σου από το πρωί μέχρι το βράδυ καθιστώντας το layering εύκολο. Μπορείς να το φορέσεις με ένα πουκάμισο ή λεπτό μακό από μέσα τις ημέρες που έχει λίγο κρύο ή και με μία καμπαρντίνα από πάνω.
Από την άλλη, μπορείς να το συνδυάσεις τόσο με ψηλές καφέ σουέτ μπότες, την απόλυτη fashion εμμονή της σεζόν, όσο και με άνετα sneakers, αν το smart casual είναι το thing σου, με λεπτεπίλεπτα φλατ ή και loafers.
Δες το εδώ
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τις τάσεις της μόδας, τα τέλεια outfits και τα πιο hot fashion news.
Διαβάζονται Τώρα
- 8 συμπεριφορές που μπορεί να μοιάζουν φυσιολογικές, αλλά φανερώνουν βαθιά δυστυχία
- Αυτή την ώρα της ημέρας νιώθουμε πιο έξυπνοι και πιο συγκεντρωμένοι, σύμφωνα με τους επιστήμονες
- Το Netflix φέρνει νέα σειρά Άγκαθα Κρίστι με μία ντετέκτιβ που δεν έχουμε ξαναδεί, φυσικά και θα γίνουμε μάρτυρες στην εξιχνίασή της