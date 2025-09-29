Styling guide: Πώς θα φορέσεις τις καουμπόικες μπότες με τον πιο cool τρόπο
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
29 Σεπτεμβρίου 2025
Οι καουμπόικες μπότες έρχονται και φεύγουν συχνά από τη μόδα, δεν μας κάνει εντύπωση λοιπόν που για ακόμη μια φορά τις βλέπουμε να κυριαρχούν και να γίνονται το must have item των γυναικών. Από την άνοιξη κιόλας οι πιο ενημερωμένες γυναίκες της μόδας τις είχαν εντάξει στα καθημερινά τους looks, δίνοντας έτσι έναν boho αέρα σε κάθε εμφάνιση.
Κομψές και εκλεπτυσμένες, οι cowboy boots δίνουν μια λιγότερο παραδοσιακή και μια πιο μοντέρνα αισθητική στις κλασικές μπότες.
Από τις καφέ σουέτ στις δερμάτινες, μέχρι τις κλασικές μαύρες αλλά και τις πιο cool χρωματιστές, κόκκινες και πράσινες, οι cowboy boots είναι παντού αυτό το φθινόπωρο και φοριούνται με αμέτρητους τρόπους. Θα δεις να τις φορούν με φαρδύ τζιν παντελόνι αλλά και με βερμούδα, με μίνι φόρεμα αλλά και maxi φούστες, είτε δαντελένιες, είτε με καρό print.
Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικά looks για να εμπνευστείς ώστε να προσθέσεις τις cowboy boots στη συλλογή σου.
Πώς θα φορέσεις τις καουμπόικες μπότες με τον πιο cool τρόπο
Με δαντελένια φούστα
Με τζιν και σουέτ πανωφόρι
Με μίνι φούστα
Κόκκινες μπότες με τζιν και blazer
Με λευκό παντελόνι και μπλε πουκάμισο
Statement print με τζιν και πουκάμισο
Με δερμάτινο jacket
Με denim φούστα
