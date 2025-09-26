Τέλος στα ankle boots; Αυτή είναι η τάση στις μπότες που κυριαρχεί και κάνει κάθε εμφάνιση να ξεχωρίζει

Τα ankle boots μπορεί να είναι άνετα και ευέλικτα, δεν είναι όμως αυτές οι μπότες που έχουν κάνει τις fashion lovers να ενθουσιάζονται

Αυτή τη σεζόν, οι ψηλές μπότες και δη οι καφέ σουέτ, έχουν γίνει οι αγαπημένες των γυναικών και όχι άδικα θα λέγαμε, αφού μπορούν αμέσως να μεταμορφώσουν ένα σύνολο, από basic σε elegant. Το πλούσιο καφέ χρώμα, το οποίο έχουμε δει πως για ακόμη μια φορά μπαίνει στη λίστα με τα must χρώματα της σεζόν, δίνει rich vibes σε κάθε εμφάνιση, είναι «ζεστό» και ντελικάτο, ενώ από την άλλη η σουέτ υφή, η οποία κυριαρχεί σε κάθε φθινοπωρινό και χειμερινό item του 2025, δίνει ένα κομψό και εκλεπτυσμένο φινίρισμα.

Όπως έχουμε δει σε street style εμφανίσεις από τις πρώτες ημέρες κιόλας των Εβδομάδων Μόδας αλλά και στις νέες κυκλοφορίες οίκων μόδας και fast fashion brands, οι ψηλές μπότες έρχονται σε διάφορα στιλ, με ή χωρίς τακούνι, σε chocolate brown τόνους ή και σε πιο φωτεινές αποχρώσεις, επομένως, όλα μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως, οι καφέ σουέτ μπότες θα είναι το επόμενο big thing της μόδας.

Αυτή είναι η τάση στις μπότες που κυριαρχεί και κάνει κάθε εμφάνιση να ξεχωρίζει

Άλλωστε τα fashion girls τις έχουν ήδη προσθέσει στις γκαρνταρόμπες τους και το φθινοπωρινό vibe τους και η στιλιστική ευελιξία που χαρίζουν είναι σίγουρα δύο λόγοι που τις επιλέγουν.

Πώς θα τις φορέσεις; Σίγουρα θα λατρέψεις τον συνδυασμό με μίνι φούστα και καμπαρντίνα ή και μίντι αέρινη σε gingham print για πιο φθινοπωρινό αποτέλεσμα. Από την άλλη, τις έχουμε δει φορεμένες από τις πιο στιλάτες γυναίκες με πουλόβερ και tailored βερμούδα, ακόμη και με τζιν. Όσον αφορά τους χρωματικούς συνδυασμούς, τα καφέ χρώματα θα δώσουν πιο cozy vibes, οι πιο απαλοί τόνοι του μπεζ θα δώσουν μια σοφιστικέ αισθητική ενώ οι πειραματικοί συνδυασμοί με χρώματα όπως το πορτοκαλί, το χακί, ακόμη και το μπλε κοβαλτίου ή το denim θα δώσουν cool και statement αέρα.

Παρακάτω θα βρεις την έμπνευση που χρειάζεσαι για να προσθέσεις και εσύ τις ψηλές μπότες στη συλλογή σου