Τα πανωφόρια έχουν επαναπροσδιοριστεί σήμερα και είναι ικανά να μεταμορφώσουν και το πιο basic outfit σε iconic look

Στις τάσεις που ξεπροβάλλουν βλέπουμε πανωφόρια όπως τα barn jackets τα οποία έχουν φέτος την τιμητική τους, όπως τα denim που έχουν επανέλθει στις wish lists των γυναικών της μόδας και τις διαχρονικές γκαμπαρντίνες που προστίθενται ξανά στις συλλογές, ωστόσο ένα ακόμη στιλ έχει έρθει να ενθουσιάσει τις γυναίκες της μόδας και αυτό δεν είναι άλλο από τα πανωφόρια με τον ψηλό γιακά, γνωστά και ως turtleneck jackets.

Από προηγούμενες κιόλας σεζόν είδαμε πως τα πανωφόρια υιοθετούσαν τον ψηλό γιακά, εκείνον που μέχρι πρότινος είχαμε συνηθίσει στα ζεστά ζιβάγκο, φέτος όμως επαναπροσδιορίζονται και έρχονται σε πολλές υφές και σχέδια, στην πιο κομψή τους εκδοχή. Εκτός από τη ζεστασιά που χαρίζουν, προσθέτουν προσωπικότητα σε κάθε outfit, ενώ οι επιλογές της αγοράς είναι πολλές, για κάθε γούστο και κάθε περίσταση.

Αυτή η λεπτομέρεια κάνει τα πανωφόρια να ξεχωρίζουν και θα γίνει το επόμενο big thing της μόδας

Από σουέτ, σε δερμάτινα και από denim σε cropped trench coats, μπορείς να επιλέξεις εκείνο το πανωφόρι με τον ψηλό γιακά που ταιριάζει με το δικό σου γούστο και το καλύτερο – μπορείς να το συνδυάσεις με κάθε τι στη γκαρνταρόμπα σου. Σκέψου ένα casual look με denim, t-shirt και sneakers ή ένα πιο κομψό look, με tailored παντελόνι και πουκάμισο. Ακόμη, μπορείς να πειραματιστείς με τις υφές ή να επιλέξεις ένα total leather για παράδειγμα σύνολο.

Δες παρακάτω μερικές επιλογές για να διαλέξεις

