Αυτά είναι τα παπούτσια που επιλέγουν όλες οι ενημερωμένες γυναίκες της μόδας – Πώς θα τα φορέσεις και εσύ

Το cow print έχει μπει για τα καλά στη γκαρνταρόμπα μας

Από τζιν παντελόνια με το παιχνιδιάρικο αυτό print μέχρι τα αξεσουάρ και τα παπούτσια, τις μπότες, τις μπαλαρίνες και τα mules με μυτερή μύτη, το εντυπωσιακό μοτίβο κατακτά το ενδιαφέρον του fashion κοινού και εδώ που τα λέμε, απογειώνει γρήγορα και εύκολα ακόμη και το πιο basic σύνολο.

Το cow print ενώ κάποτε περιορίζοντας σε εμφανίσεις εμπνευσμένες από τη Δύση θα λέγαμε, πλέον έχει γίνει mainstream με το φθινόπωρο να είναι η καταλληλότερη στιγμή για να «λάμψει».

Αυτά είναι τα παπούτσια που επιλέγουν όλες οι ενημερωμένες γυναίκες της μόδας

Το print αυτό άλλωστε, σε αντίθεση με το λεοπάρ, φέρνει μια φρέσκια νότα σε κάθε outfit και ταυτόχρονα αρκετά ουδέτερη, κάτι που το καθιστά ιδανικό για να το φοράς ξανά και ξανά, ιδίως όταν πρόκειται για παπούτσια.

Στη street style σκηνή αλλά και στις εμφανίσεις των fashion lovers στο Instagram μπορεί κανείς να διαπιστώσει πως τα παπούτσια με cow print κυριαρχούν. Μοκασίνια συνδυασμένα με oversized blazers, sneakers με τζιν, ακόμη και over the knee μπότες με boho φορέματα έχουν γίνει τα go – to outfits για κάθε γυναίκα – και κάθε περίσταση, τόσο πολύ που δεν μπορεί να λείπει από τη συλλογή σου ένα τέτοιο παπούτσι. Αν θέλεις να πειραματιστείς με τα looks σου και ψάχνεις για έμπνευση, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει το inspo που χρειάζεσαι.

Δες παρακάτω πώς το φορούν οι fashion lovers τα cow print παπούτσια

Μπαλαρίνες + τζιν + λευκό t - shirt

Μπότες + λευκό τζιν + μαύρο κορμάκι + καμπαρντίνα

Loafers + χακί τζιν + πουλόβερ

Mary Janes + athleisure outfit

Kitten heels + τζιν + blazer

Mε ασορτί παντελόνι + jacket