Τα φθινοπωρινά χρώματα που θα δώσουν σε κάθε look αέρα πολυτέλειας – Κάποια δεν θα πιστεύεις ότι είναι στη λίστα

Τα χρώματα, ο,τι εποχή του χρόνου κι αν είναι, μπορούν να αλλάξουν όχι μόνο την εμφάνισή μας αλλά και τη διάθεσή μας

Τα καλοκαιρινά χρώματα δίνουν τη θέση τους σε πιο σοφιστικέ τόνους και η χρωματική παλέτα εμπλουτίζεται με αποχρώσεις που φέρνουν «ζεστασιά» σε κάθε εμφάνιση.

Οι τάσεις της εποχής επιβάλουν μια ανανέωση και σε ό,τι αφορά τα χρώματα, το φθινόπωρο είναι η κατάλληλη περίοδος για να αγκαλιάσουμε τα πιο μελαγχολικά χρώματα. Εκτός αυτών όμως, η παλέτα αυτή τη χροιά έχει και κάποια απροσδόκητα χρώματα που ξεχωρίζουν από τα συνηθισμένα, όλα όμως έχουν ένα κοινό στοιχείο: χαρίζουν έναν αέρα διακριτικής πολυτέλειας.

Ανεπιτήδευτα ντελικάτα, ευέλικτα και ιδιαίτερα κομψά, τα χρώματα της εποχής από το royal purple μέχρι το κλασικό χακί, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τα χρώματα που θα απογειώσουν κάθε εμφάνισή σου.

Τα φθινοπωρινά χρώματα που θα δώσουν σε κάθε look αέρα πολυτέλειας

Chartreuse

Μια απόχρωση που ισορροπεί ανάμεσα στο λεμονί και το λαχανί, το chartreuse είναι ίσως το πιο απροσδόκητο trend της σεζόν. Αν και δεν θεωρείται παραδοσιακά φθινοπωρινό, αυτή η έντονη, σχεδόν καλοκαιρινή απόχρωση δίνει ζωντάνια και χαρακτήρα ακόμη και στο πιο μίνιμαλ ντύσιμο.

Royal Purple

Δεν είναι τυχαίο που το βαθύ μοβ κάποτε προοριζόταν μόνο για τη βασιλική οικογένεια. Το royal purple έχει κάτι το αριστοκρατικό που όμως φέτος επιστρέφει με πιο μοντέρνα και τολμηρή διάθεση.

Πορτοκαλί

Η πιο φωτεινή εκδοχή του πορτοκαλί πρόκειται να σε βγάλει από το φθινοπωρινό σου comfort zone και να δώσει έξτρα φινέτσα σε κάθε look. Είναι δυναμικό, παιχνιδιάρικο και γεμάτο αυτοπεποίθηση.





Chocolate Brown

Το σοκολατί είναι το απόλυτο neutral του φθινοπώρου. Πλούσιο, βαθύ και «ζεστό», δίνει σε κάθε εμφάνιση μια αίσθηση ανεπιτήδευτης πολυτέλειας.

Βουργουνδί

Το βουργουνδί θυμίζει κάτι από βελούδο, κάτι από κόκκινο κρασί, είναι μια απόχρωση που αποπνέει φινέτσα, ακόμη και όταν πρόκειται για casual looks. Ταιριάζει τέλεια με τα περισσότερα χρώματα του φθινοπώρου, σκέψου όμως πόσο στιλάτο θα δείνχιε με γκρι αλλά και με καφέ.

Χακί

Το χακί επιστρέφει κάθε φθινόπωρο αλλά φέτος το βλέπουμε πιο ευέλικτο από ποτέ. Θα το φορέσεις με όλα και σε κάθε περίσταση, από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο.

Cobalt Blue

Το μπλε του κοβαλτίου είναι ίσως το πιο "statement" χρώμα αυτής της σεζόν. Φωτεινό, κομψό και απόλυτα φθινοπωρινό, δίνει φως ακόμα και στις πιο μουντές μέρες ενώ παράλληλα φέρνει ‘70s glam.

