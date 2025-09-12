Οι χρωματικοί συνδυασμοί που θα δώσουν elegant vibes σε κάθε εμφάνιση και θα λατρέψεις – Από τα σοφιστικέ combos στα πιο τολμηρά

Τα χρώματα που θα βλέπουμε το φθινόπωρο και αξίζει να συνδυάσεις

Από τα απαλά ροζ και τις πουδρένιες αποχρώσεις του καλοκαιριού τα πιο μελαγχολικά χρώματα, εκείνα που θυμίζουν τα φύλλα των δέντρων που πέφτουν στη γη, πρωταγωνιστούν στη μόδα του φθινοπώρου και οι συνδυασμοί που δημιουργούν είναι τουλάχιστον εντυπωσιακοί.

Η φθινοπωρινή μόδα μάς επιτρέπει να αγκαλιάσουμε μια πιο cozy αισθητική, να πούμε «ναι» στις υφές, και τα πλούσια μελαγχολικά χρώματα ενώ αν κάτι λατρεύω στο φθινόπωρο, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, είναι η στιλιστική ελευθερία που έχω όσον αφορά τα υφάσματα και το styling.

Οι χρωματικοί συνδυασμοί που θα δώσουν elegant vibes σε κάθε εμφάνιση και θα λατρέψεις

Το layering βρίσκεται στα καλύτερά του και ένα look μπορεί να ολοκληρωθεί με τον συνδυασμό σατέν υφασμάτων με πλεκτά, φορέματα με πανωφόρια και κοστούμια με σανδάλια. Τα μεταβατικά κομμάτια έχουν άλλωστε θέση στη φθινοπωρινή μόδα και με τη βοήθεια των κατάλληλων χρωμάτων (και prints) τα outfits μας μπορούν να δείχνουν elegant, εντυπωσιακά, τολμηρά και cozy.

«Καμένο» πορτοκαλί, μουσταρδί, καφέ, μπορντό, πράσινο και εντυπωσιακό «ζεστό» κόκκινο, είναι μερικά από τα χρώματα που θα απασχολήσουν τη fashion σκηνή αυτό το φθινόπωρο και είναι κάτι περισσότερο από εντυπωσιακά, όχι μονάχα μόνα τους αλλά και συνδυασμένα.

Δες παρακάτω τους χρωματικούς συνδυασμούς που θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη αυτό το φθινόπωρο



Κίτρινο + Καφέ

Βουργουνδί + Καφέ

Πράσινο + Καφέ

Καφέ σουέτ + Μπεζ

Μουσταρδί + Πράσινο

Μπλε + μουσταρδί