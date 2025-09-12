Οι πιο αποτελεσματικές anti-hair loss θεραπείες για την ενδυνάμωση των μαλλιών το φθινόπωρο
Αλεξάνδρα Τρύφωνος
12 Σεπτεμβρίου 2025
Τα μαλλιά μας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εικόνας μας και η υγεία τους επηρεάζει τόσο την εμφάνισή μας όσο και την αυτοπεποίθησή μας. Η τριχόπτωση, η αραίωση και η έλλειψη ζωντάνιας είναι συχνά προβλήματα, ιδιαίτερα κατά την περίδο των εποχιακών αλλαγών. Αν λοιπόν παρατηρείς περισσότερες τρίχες στη βούρτσα ή στο μαξιλάρι σου, αυτή την περίοδο δεν είσαι μόνη. Η τριχόπτωση είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει πολλές από εμάς, είτε λόγω στρες, ορμονικών αλλαγών, είτε παραγόντων όπως η ρύπανση, η κακή διατροφή και οι εποχιακές μεταβολές. Για να ενδυναμώσουμε τα μαλλιά μας, επιλέγουμε θεραπείες που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση και τον έλεγχο της τριχόπτωσης.
Beauty editor’s favourites
Kérastase Genesis Anti-Chute Fortifiant
L'Oréal Professionnel Serioxyl Advanced Denser
Vichy DERCOS Aminexil Clinical R.E.G.E.N. Booster
René Furterer Triphasic Serum Reactional
Phyto Phytocyane Traitement Anti-Chute
