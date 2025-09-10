Η καφέ μάσκαρα θα σε κάνει να ξεχάσεις για πάντα τη μαύρη - 5 επιλογές για εντυπωσιακές βλεφαρίδες

Ποια θα προσθέσεις στο makeup bag σου;

Η μαύρη μάσκαρα έχει διαχρονική αξία στο νεσεσέρ του μακιγιάζ μας, όμως η καφέ εκδοχή της κερδίζει ολοένα και περισσότερο «έδαφος» στον κόσμο της ομορφιάς. Με πιο απαλό, φυσικό και «γλυκό» αποτέλεσμα, η καφέ μάσκαρα δεν είναι πλέον μόνο για τις γυναίκες με ξανθές αποχρώσεις μαλλιών ή για τις minimal εμφανίσεις. Αντίθετα, μπορεί να αναδείξει το βλέμμα με έναν τρόπο διακριτικά εντυπωσιακό, που πολλές φορές το μαύρο δεν καταφέρνει.

Γιατί να επιλέξεις μια καφέ μάσκαρα;

Η καφέ μάσκαρα αγκαλιάζει τις βλεφαρίδες με έναν πιο μαλακό τόνο, χωρίς την έντονη σκληρότητα του μαύρου. Το βλέμμα δείχνει ξεκούραστο, φρέσκο και φυσικό, ιδανικό για καθημερινές εμφανίσεις. Ταιριάζει σε όλους τους τόνους επιδερμίδας, είτε έχεις ανοιχτόχρωμη είτε πιο σκούρα επιδερμίδα, η καφέ μάσκαρα προσαρμόζεται εύκολα, δημιουργώντας μια πιο «ζεστή» ισορροπία στο πρόσωπο. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η καφέ μάσκαρα αναδεικνύει κάθε χρώμα ματιών: τα καστανά μάτια δείχνουν πιο φωτεινά, τα πράσινα αποκτούν βάθος και τα γαλανά μια πιο τρυφερή ένταση.

Beauty editor’s favourites



IG @franziskanazarenus

Sisley Paris Phyto-Noir Mascara, την απόχρωση 2 Deep Brown – Βρες το εδώ



Diorshow 24h Buildable Volume Mascara, στην απόχρωση 798 Marron/Brown – Βρες το εδώ



Lancôme Lash Idôle Mascara, στην απόχρωση Brown – Βρες το εδώ



Charlotte Tilbury Pillow Talk Push Up Lashes Mascara, στην απόχρωση Dream Pop – Βρες το εδώ



Maybelline Lash Sensational Sky High Μarcara, την απόχρωση 1-Sky High Brown – Βρες το εδώ

