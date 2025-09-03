Αν δεν είναι αυτό το πανωφόρι η επιτομή του αβίαστα κομψού στιλ τότε τι είναι;

Πρακτικά, άνετα και ευέλικτα, τα barn jackets πρόκειται να γίνουν τα πιο περιζήτητα πανωφόρια του φθινοπώρου – και όχι άδικα αν με ρωτάς αφού χαρίζουν μια αβίαστα cool αισθητική, ταιριάζουν με όλα, είναι ανάλαφρα και φυσικά δίνουν vibes ανεπιτήδευτης κομψότητας στα casual looks.

Επανατοποθετημένα στο σήμερα χάρη στους οίκους όπως Prada και Loewe, τα barn jackets έρχονται απευθείας από τα '20s να καλύψουν τις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας και του σύγχρονου άνδρα.

Loewe, 2023/Getty Images

Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή, τα barn jackets ήταν γνωστά ως αντρικά παλτό για το σπίτι και έκαναν την εμφάνισή τους τη δεκαετία του '20. Αποτελούσαν τότε χρηστικά ρούχα εργασίας ωστόσο σήμερα φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ διατηρώντας την χρηστικότητά τους φυσικά.

Barn Jackets: Το μεγαλύτερο trend του φθινοπώρου παντρεύει την πρακτικότητα με το coolness

Οι γυναίκες της μόδας πάντως τα προσθέτουν στις συλλογές τους και δίνουν την απαραίτητη στιλιστική έμπνευση σε όλες εμάς, με την Κέιτι Χολμς, τη Τζίτζι Χαντίντ και τη Χάιλι Μπίμπερ να είναι μοναχά μερικά από τα fashion girls που τα κατατάσσουν στα must have items της φθινοπωρινής τους συλλογής.

Πώς θα τα φορέσεις; Τα barn jackets είναι ιδανικά για τη μεταβατική εποχή. Ούτε ζεστά σαν ένα παλτό, ούτε όμως ελαφριά όπως ένα cardigan, αποτελούν την ιδανική επιλογή για τον φθινοπωρινό καιρό και τα δροσερά πρωινά προς το γραφείο.

Getty Images

Δοκίμασέ το με ένα κλασικό blue jean και ένα γαλάζιο πουκάμισο και πειραματίσου με τα αξεσουάρ. Πρόσθεσε χρυσά κοσμήματα, μια καφέ tote και λευκά sneakers, ή σέταρέ το με λευκό tailored παντελόνι και ένα ανάλαφρο τοπ.

Πώς να φορέσεις το barn jacket



