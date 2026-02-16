Ροζ νύχια με σχέδια: 12 μανικιούρ για να υποδεχτείς την άνοιξη με στιλ

Ποιος είπε ότι τα ροζ νύχια είναι βαρετά;

Άλλοτε μίνιμαλ, άλλοτε extravagant, τα ροζ νύχια αποτελούν μια safe επιλογή που μπορεί να ταιριάξει σε κάθε στιλ. Σκέτα δείχνουν απόλυτα κομψά και «καθαρά», ενώ μπορούν να λειτουργήσουν και ως ο τέλειος καμβάς για δημιουργικά nail art. Από ημιδιάφανες ροζ βάσεις μέχρι πιο φωτεινά bubblegum pink και dusty roses, συνδυασμένα με λεπτεπίλεπτα μοτίβα, μικροσκοπικά λουλούδια και γραμμές που μοιάζουν σχεδόν ζωγραφισμένες στο χέρι, το ροζ μετατρέπεται εύκολα σε καμβά προσωπικής έκφρασης. Ιδού 10 ιδέες για ροζ νύχια με σχέδια για να εμπνευστείς πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:

Ροζ νύχια με σχέδια: 12 μανικιούρ για να πάρεις έμπνευση

Polka Dots

Striped French

Roses

Stars

Mix & Match

Cherries

Heart Tips

Delicate Flowers

Abstract Lines

Swirly French

Glitter Hearts

Bows