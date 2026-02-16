Ροζ νύχια με σχέδια: 12 μανικιούρ για να υποδεχτείς την άνοιξη με στιλ
Βίκυ Χριστοπούλου
16 Φεβρουαρίου 2026
Άλλοτε μίνιμαλ, άλλοτε extravagant, τα ροζ νύχια αποτελούν μια safe επιλογή που μπορεί να ταιριάξει σε κάθε στιλ. Σκέτα δείχνουν απόλυτα κομψά και «καθαρά», ενώ μπορούν να λειτουργήσουν και ως ο τέλειος καμβάς για δημιουργικά nail art. Από ημιδιάφανες ροζ βάσεις μέχρι πιο φωτεινά bubblegum pink και dusty roses, συνδυασμένα με λεπτεπίλεπτα μοτίβα, μικροσκοπικά λουλούδια και γραμμές που μοιάζουν σχεδόν ζωγραφισμένες στο χέρι, το ροζ μετατρέπεται εύκολα σε καμβά προσωπικής έκφρασης. Ιδού 10 ιδέες για ροζ νύχια με σχέδια για να εμπνευστείς πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:
Ροζ νύχια με σχέδια: 12 μανικιούρ για να πάρεις έμπνευση
Polka Dots
Striped French
Roses
Stars
Mix & Match
Cherries
Heart Tips
Delicate Flowers
Abstract Lines
Swirly French
Glitter Hearts
Bows
