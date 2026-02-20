Τα nude μανικιούρ που θα υιοθετείς ξανά και ξανά

Τα μπεζ νύχια αποτελούν μία από τις πιο διαχρονικές και κομψές επιλογές στο μανικιούρ, καθώς συνδυάζουν τη διακριτικότητα με την απόλυτη φινέτσα. Είναι το χρώμα που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα, ανεξάρτητα από τις τάσεις της κάθε σεζόν, και ταιριάζει σε κάθε ηλικία, μήκος και σχήμα νυχιών. Από τις πιο ανοιχτές nude αποχρώσεις μέχρι τα ζεστά καραμελέ, το μπεζ έχει την ικανότητα να κολακεύει όλους τους τόνους επιδερμίδας και να κάνει τα άκρα να δείχνουν πιο μακριά και αδύνατα, και ταυτόχρονα πιο «καθαρά» και περιποιημένα.

Για ένα φυσικό αλλά απόλυτα προσεγμένο αποτέλεσμα, επίλεξε μια nude απόχρωση κοντά στον φυσικό τόνο της επιδερμίδας σου. Αν πάλι προτιμάς κάτι πιο ιδιαίτερο, μπορείς να δοκιμάσεις ένα ανανεωμένο γαλλικό μανικιούρ, αντικαθιστώντας το κλασικό λευκό με μια απαλή μπεζ γραμμή ή επιλέγοντας μπεζ βάση αντί για την κλασική pink nude. Εναλλακτικά, μπορείς να διανθίσεις το μανικιούρ σου με χρυσές λεπτές γραμμές για ένα πιο lux αποτέλεσμα ή με nail art για κάτι πιο fun. Τέλος, μπορείς να παίξεις με το φινίρισμα: Επίλεξε ένα glossy top coat για μια πιο καθαρή και λαμπερή όψη, ή ολοκλήρωσε το μανικιούρ σου με ένα chrome topper για ένα κομψό, fashion forward αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση θα έχεις ένα μανικιόυρ που αποπνέει φινέτσα και διαχρονική κομψότητα.

Ακολουθούν 10 μανικιούρ με μπεζ νύχια για να πάρεις ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:

Μπεζ νύχια: 10 nail looks για να πάρεις έμπνευση

Grey Nude

Vanilla French Manicure

Tiny Dots

Chrome

Velvet

Gold Lines

Pink Nude

Ombre

Mocha Swirls

Warm Beige