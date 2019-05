Τα γυρίσματα της τελευταίας σκηνής της Emilia Clarke ως Daenerys στο GoT συγκίνησαν το internet

To ντοκιμαντέρ, Game of Thrones: The Last Watch, έδωσε στους fans μία γεύση για το πώς γυρίστηκε η 8η και τελευταία σεζόν της σειράς, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων στιγμών του cast στο πλατό. Ενώ το αντίο του Kit Harington στον χαρακτήρα του ήταν εξαιρετικά συγκινητικό, η τελευταία μέρα της Emilia Clarke ως Daenerys Targaryen ήταν κάτι πολύ παραπάνω.

Το υλικό στο ντοκιμαντέρ δείχνει την Clarke να φοράει την περούκα της για τελευταία φορά. "Υπάρχει σίγουρα μία εκπνοή," λέει η Clarke στην hairdresser του GoT, Candice Banks, για την τελευταία της σκηνή ως Dany. "Είναι κάπως συναρπαστικό να σκέφτεσαι: 'Ποια είμαι χωρίς αυτή [την περούκα];' αναρωτιέμαι."

Παρότι η τελευταία της σκηνή στη σειρά είναι στην αίθουσα του θρόνου στο King's Landing, η τελευταία σκηνή που γύρισε η Clarke ήταν αυτή στο Winterfell. "Αυτή ήταν η τελευταία σκηνή της Emilia στο Game of Thrones," είπε ένα μέλος της παραγωγής όταν τελείωσε η σκηνή και η ομάδα άρχισε να χειροκροτά. Η Clarke φαίνεται να αγκαλιάζει τον showrunner, Dan Weiss, τον παραγωγό Bernadette Caulfield και την συμπρωταγωνίστριά της, Maisie Williams.

Οι αντιδράσεις στο Twitter ήταν εξίσου συγκινητικές:

Emilia Clarke's last day as Daenerys Targaryen. You can see how hurt she is to say goodbye to the character she played for so many years, the character that actually changed her life. Do not touch me, I'm crying #GameofThrones #TheLastWatch pic.twitter.com/StdnabLHND — Stark (@ohmytargaryen) May 27, 2019

Omg the footage from Emilia’s last day...I’m ready to die pic.twitter.com/JBt9UdR7t5 — ClarkeTarg (@dracarys234) May 27, 2019

watching emilia clarke & kit harington’s last day on set of game of thrones actually broke my heart, thank you so much for your years of dedication we love you 💗 #TheLastWatch pic.twitter.com/9X6cg8zIif — madisyn of house targaryen (@madisynnunan) May 27, 2019

It's Emilia's last day we're in no rush today. I'M SOBBING #TheLastWatch — 🇻🇮☂︎Ambi the Mother of Unicorns #bpdawareness (@MsAmberBoBamber) May 27, 2019

