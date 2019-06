Το νέο τατουάζ της Ariana Grande είναι εμπνευσμένο από ταινία του Jim Carrey

H Ariana Grande συνεχίζει να κρατάει τους φαν σε εγρήγορση με κάθε καινούριο τατουάζ της.

Την Πέμπτη, η 25χρονη pop star αποκάλυψε την τελευταία της προσθήκη: Μια διάσημη φράση, εμπνευσμένη από την αγαπημένη της ταινία με τον Jim Carrey, "The Truman Show". Σε ένα Ιnstagram Story, η νεαρή τραγουδίστρια αναδημοσίευσε το νέο τατουάζ της κολλητής φίλης και ξαδέρφης της, Courtney Chipolone, το οποίο είναι ίδιο με το δικό της.

"Έκανα το ίδιο αλλά ανάποδα", έγραψε. "Truman Show".

Το νέο τατουάζ των κοριτσιών είναι η εμβληματική φράση από τη διάσημη ταινία: "In case I don't see ya good afternoon good evening and good night!" (Σε περίπτωση που δε σας δω, καλό απόγευμα, καλό βράδυ, και καληνύχτα)

Η Chipolone έδειξε ότι έκανε το σχέδιο στον αριστερό ώμο της, αλλά δεν είναι σαφές αν και η Grande το έκανε στο ίδιο σημείο.

