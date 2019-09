9 φορές που η Margot Robbie απέδειξε πόσο sexy είναι

H Margot Robbie είναι μια από τις πιο όμορφες κι εντυπωσιακές γυναίκες της γενιάς της. Η 29χρονη Αυστραλή καλλονή έγινε γνωστή από την ταινία "Ο Λύκος της Wall Street" όπου χάρισε στους θεατές μερικά στιγμιότυπα που έκοβαν την ανάσα. Όπως για παράδειγμα, αυτό:

Στη συνέχεια προκάλεσε το ενδιαφέρον του κοινού ως Harley Quinn, προσφέροντας μερικές ακόμα πολύ ενδιαφέρουσες σκηνές όπως αυτή:

Εκτός όμως από τις sexy στιγμές της στη μεγάλη οθόνη, η Margot Robbie, η οποία βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας για τον ρόλο της ως Sharon Tate στο Once Upon A Time in Hollywood του Quentin Tarantino - έχει κάνει και αρκετές sexy φωτογραφήσεις κι εμφανίσεις, που έχουν μείνει αξέχαστες. Παρακάτω θα δείτε 9 στιγμιότυπα, τόσο από ταινίες, όσο και από φωτογραφήσεις, που την καθιστούν μια από τις πιο sexy γυναίκες της εποχής της