Η αλήθεια πίσω από την εμφάνιση της Julia Roberts στα αγαπημένα μας «Friends»

Κατά τη διάρκεια των δέκα ετών προβολής των "Friends", οι διάσημοι που εμφανίστηκαν σε πολλά από τα επεισόδια της αγαπημένης μας σειράς, ήταν πολλοί και εξαιρετικά σημαντικοί. Μία από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις στη σειρά, ήταν αυτή της Julia Roberts, στο αξέχαστο επεισόδιο "Susie Underpants".

H Roberts έπαιξε τη "Susie Moss" στη δεύτερη σεζόν των "Friends", με τον τίτλο "The One After the Superbowl". Η Susie πήγαινε στην ίδια τάξη με τον Chandler Bing και τυχαία τον συνάντησε στο δρόμο, ενώ εργαζόταν ως make up artist σε μια σειρά κινηματογράφων.

Η Susie υπενθύμισε στον Chandler τη στιγμή που της σηκώθηκε η φούστα, όταν ήταν παιδιά και μετά της έδωσαν το παρατσούκλι "Susie Underpants". Ο Chandler αφού της ζήτησε συγγνώμη για το ατυχές συμβάν, της ζήτησε να βγουν ραντεβού. Οι δυο τους άρχισαν να βγαίνουν και η Susie βρήκε τελικά την ευκαιρία να πάρει την εκδίκησή της από τον Chandler για τη φάρσα που της έκανε. Η Susie παρότρυνε τον Chandler να φορέσει τα εσώρουχα της στο δείπνο. H Susie αφού τον ξέντυσε, του πήρε τα ρούχα για να τον ταπεινώσει. Η Susie έφυγε από το εστιατόριο και δεν ξαναγύρισε ποτέ ξανά.

Το NBC προκειμένου να αρπάξει ακόμα περισσότερους θεατές, ζήτησε έναν ηθοποιό πολύ υψηλού επιπέδου και έτσι απέκτησαν με επιτυχία την Roberts. Πριν από το 1996, το NBC είχε αντιμετωπίσει μερικές αποτυχίες και το ντεμπούτο μιας ολοκαίνουργιας σειράς ήταν επικίνδυνο. Οπότε το NBC αποφάσισε να βγάλει στον αέρα ένα επεισόδιο από τα "Φιλαράκια" δύο μερών. Για να γίνει το "The One After the Superbowl" ακόμα πιο ξεχωριστό εμφανίστηκαν εκτός από την Roberts, η Brooke Shields, ο Jean-Claude Van Damme, ο Fred Willard και ο Chris Isaak.

Και κάτι ακόμα, ο Matthew Perry εκείνη την περίοδο έβγαινε με τη Julia Roberts. Αυτό, με τη σειρά του, βοήθησε στην ανάπτυξη της ιστορίας στη σειρά. Τα σχέδια του NBC τελικά ευδοκίμησαν και το "The One After the Superbowl" έγινε το πιο παρακολουθούμενο επεισόδιο από τα "Friends" στην ιστορία, με σχεδόν 53 εκατομμύρια τηλεθεατές.

