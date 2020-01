Η βόλτα της Kendall Jenner με τον σκύλο της που δίχασε και προκάλεσε την κατακραυγή των social media

Η Kendall Jenner τις τελευταίες ώρες, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media, εξαιτίας του post που δημοσίευσε όπου τη βλέπουμε να κάνει βόλτα με τον σκύλο της στο Los Angeles, φορώντας του έναν αγκαθωτό «πνίχτη» γύρω από τον λαιμό του.

Ο αγκαθωτός «πνίχτης» είναι ένα μεταλλικό κολάρο με καρφιά που προεξέχουν προς τα μέσα.

Kendall Jenner is just gross. Cutting your dogs tail, sticking rods in its ears, training it with devices that cause pain. All so she can get a cool pic for her Instagram, not to mention she’s had about 5 different dogs. Whatever looks aesthetically good with her feed. Gross. pic.twitter.com/0vO4wa0gwK — 🖤 (@blondelebowski) January 21, 2020

Όταν ένας σκύλος τραβάει με δύναμη το λουρί του, τα καρφιά μπαίνουν στον λαιμό του και του προκαλούν την αίσθηση ότι πνίγεται, νιώθοντας πόνο κάθε φορά που δεν συμπεριφέρεται σωστά.

I have never once seen or heard of a dog trainer recommending these, just use a harness? Just as effective and it doesn’t hurt the dog? Bruh? — Jack (@dyaxus) January 21, 2020

Η εικόνα που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, έχει δεχτεί πολλά αρνητικά σχόλια για τις τεχνικές εκπαίδευσης που το super model χρησιμοποιεί για τον σκύλο της. Αρκετοί μάλιστα, χαρακτήρισαν την συγκεκριμένη τεχνική ως«απάνθρωπη και βίαιη, την οποία απορρίπτουν οι εκπαιδευτές».

while i do not support animal abuse in any sense, i think it is disgusting. but my dog used to have that prong collar. we used it to train him not to do things, when you pull on it helps train them. it’s not the best feeling in the world, but when used properly it’s safe. — katie STREAM RARE NOW (@rareinmyheadd) January 22, 2020

Ανάμεσα στα σχόλια, ήταν και το παρακάτω: «Κόβεις του ουρά του σκύλου σου, του δένεις τα αυτιά και το εκπαιδεύεις με μέσα που προκαλούν πόνο. Όλα για να βγάλει μια ωραία φωτογραφία για το Instagram, για να μην αναφέρω ότι έχει πέντε διαφορετικά σκυλιά. Όποιο της ταιριάζει αισθητικά».

Ωστόσο, κάποιοι έσπευσαν να τη δικαιολογήσουν, λέγοντας πως πρόκειται για «γρήγορο και αποτελεσματικό εργαλείο που πληγώνει το ζώο μόνο αν χρησιμοποιηθεί λάθος ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά».

