Ο Brad Pitt απαντά με χιούμορ απέναντι στον χρόνο- «Δεν αντέχω πια τα βραδινά γυρίσματα, ευχαρίστως θα έπαιρνα κασκαντέρ»

Ο Brad Pitt είναι γνωστό πως έχει καλή αίσθηση του χιούμορ και από την πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε μετά τη βράβευσή του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Santa Barbara, φαίνεται πως απαντά με χιούμορ και απέναντι στον χρόνο!

Ο διάσημος ηθοποιός, που παρέλαβε το Maltin Modern Master Award, μίλησε μεταξύ άλλων, για το πώς νιώθει που μεγαλώνει. Ο ίδιος αποκάλυψε πως πλέον το καταλαβαίνει με πολλούς τρόπους, κυρίως από παλαιότερες ταινίες του.

Brad Pitt accepts the Maltin Modern Master Award with humor and humility. And delivers another great speech. @awards_watch #SBIFF pic.twitter.com/yO2TnKgyoV

— Catherine Springer (@crspringer9) January 23, 2020