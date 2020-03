Η Taylor Swift μεταμορφώνεται σε διάσημους άντρες και τους επιτίθεται στο νέο της βίντεο - Το μήνυμα που έγινε viral

H δημοφιλής τραγουδίστρια της pop Taylor Swift περνάει συχνά μηνύματα μέσα από τα τραγούδια και ταvideoclips της. Αυτή την φορά μεταμορφώθηκε σε άνδρα για το νέο single της με τίτλο «The Man».

Στέλνει το δικό της, φεμινιστικό μήνυμα και θέλοντας να καταδείξει την ανισότητα των φύλων τον 21ο αιώνα, και τις αδικίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες. Φυσικά το video ενθουσίασε τους θαυμαστές της μετά το You Need to Calm Down, όπου συμμετείχαν ομοφυλόφιλοι celebrities, όπως η Έλεν ντε Τζένερις, αλλά και διάσημες drag queens.

Το νέο βίντεο έρχεται στον απόηχο της καταδίκης του κινηματογραφικού παραγωγού Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν, ύστερα από τις αμέτρητες κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης, αλλά και εν μέσω της δράσης των κινημάτων Time’s Up και #MeToo.

Η σταρ σκηνοθετεί για πρώτη φορά και πρωταγωνιστεί στο «The Man».

Η 30χρονη μας συστήνεται ως Τάιλερ. Ένας λευκός, πάμπλουτος επιχειρηματίας που έχει τα πάντα. Πολλοί σχολιάζουν ότι το alter ego της μοιάζει τρομερά με τον πρώην της σύντροφό της, τον Τζέικ Γκίλενχαλ.

H Swift μεταμορφώνεται σε πολλούς διάσημους άνδρες παγκοσμίου φήμης. Ακόμα, ο χαρακτήρας της παραπέμπει στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στον Λύκο της Γουόλ Στριτ, με τους στίχους να την θέλουν να «διασκεδάζει σαν τον Λίο στο Σεν Τροπέ», ενώ ο «Τάιλερ» είναι περιστοιχισμένος από πανέμορφα μοντέλα.

Σε άλλη σκηνή ο πρωταγωνιστής είναι με την κόρη του στο πάρκο. Ενώ αδιαφορεί για το κοριτσάκι, όταν την παίρνει αγκαλιά το πλήθος τον αποθεώνει. Η κοινωνία θέλει τις γυναίκες να είναι πάντα καλές μητέρες, ενώ αντίστοιχα για έναν άνδρα πατέρα αρκεί μια μόνο τρυφερή στιγμή για να τον αναδείξει σε καλό γονέα.

Η Τέιλορ Σουίφτ επιτίθεται και στον επιχειρηματία Σκούτερ Μπράουν, ο οποίος πρόσφατα εξαγόρασε την πρώην δισκογραφική εταιρεία με την οποία η καλλιτέχνης είχε ηχογραφήσει τα έξι πρώτα άλμπουμ της. Οι τίτλοι των κομματιών εμφανίζονται γραμμένοι σε ένα τοίχο, όπου ο χαρακτήρας του βίντεο κλιπ σταματά για να ουρήσει.

Στο τέλος του βίντεο κλιπ, η αληθινή Τέιλορ Σουίφτ και το alter ego της, ο Τάιλερ, συναντιούνται. Εκείνος , ως ηθοποιός ρωτά την Σκηνοθέτη Taylor αν τα πήγε καλά στο γύρισμα κι εκείνη του επισημαίνει πως τον προτιμά λίγο πιο σέξι και πιο χαριτωμένο, οδηγίες που πολλές γυναίκες έχουν ακούσει από πολλούς σκηνοθέτες τους.

Στο ενδιαφέρον βίντεο κλιπ βλέπουμε και τον πατέρα της σταρ, ο οποίος υποδύεται τον διαιτητή τένις, στη σκηνή που ο πρωταγωνιστής ωρύεται -με τις Σερένα Γουίλιαμς και Μαρία Σαράποβα να έχουν κατηγορηθεί ότι βγάζουν πολύ δυνατές κραυγές στη διάρκεια του αγώνα.