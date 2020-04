"Baby of the house": Ο Ricky Martin δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες του γιου του, Renn

O Ricky Martin και ο σύζυγός του, Jwan Yosef ανακοίνωσαν τον ερχομό του γιου τους, Renn τον Οκτώβριο. Ο 48χρονος τραγουδιστής μοιράστηκε πριν λίγες ώρες, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες με το πρόσωπο του 5 μηνών, γιου του και είναι αξιολάτρευτες!

Με μια σειρά εκφράσεων, ο μικρός ποζάρει στον φακό, μασώντας μια πετσέτα ενώ και οι τρεις φωτογραφίες είναι ασπρόμαυρες. Στη δεύτερη φωτογραφία μάλιστα, φαίνονται τα πρώτα δοντάκια του Renn ενώ το βλέμμα του στην τρίτη εκδοχή είναι αφοπλιστικό.

"Here is my #ArabeBoricua Renn Martin-Yosef", έγραψε στη λεζάντα του post ο αγαπημένος τραγουδιστής ενώ χαρακτήρισε τον μικρό ως "The baby of the house. #BabyRenn #BabyBOY". O Ricky Martin είχε γνωστοποιήσει τη γέννηση του τέταρτου γιου του στο Instagram τον Οκτώβριο με μια λιτή ανακοίνωση.

Όπως είχε γράψει, "Γεννήθηκε ο γιος μας, Renn Martin - Yosef", αναρτώντας την πιο τρυφερή φωτογραφία πριν το παραπάνω γλυκύτατο post.