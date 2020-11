Όταν ο Sean Connery ανακηρύχθηκε Sexiest Man Alive πριν απ΄όλους στα 59 του χρόνια

Ο Sean Connery έσπασε το καλούπι καθ 'όλη τη διάρκεια της καριέρας του, συμπεριλαμβανομένου του Sexiest Man Alive του People. Ο ηθοποιός, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 90 ετών, ψηφίστηκε ο πιο sexy άνδρας το 1989, και έγινε ο παλαιότερος star, που έλαβε τον τίτλο σε ηλικία 59 ετών.

Μόλις έμαθε τα νέα εκείνη την εποχή, ο Connery είπε αστειευόμενος στους ανθρώπους, "Για πρώτη φορά έμεινα άφωνος". Αρκετές από τις συναδέλφους του ηθοποιού, όπως η Barbara Carrera, η οποία συμπρωταγωνίστησε μαζί του το 1983 στο Never Say Never Again μίλησε τότε για το σεξαπίλ του Connery.

"Είναι ένας από τους λίγους άντρες που έχει μείνει σέξι στην ηλικία ηλικία του", είχε πει η Carrera στο περιοδικό εκείνη την εποχή. "Σε όλον τον κόσμο, οι γυναίκες ρωτούν για τον Sean Connery. Με κοιτάζουν με το στόμα ανοιχτό και ρωτούν πώς είναι να δουλεύεις μαζί του;". Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ σχολίαζε μάλιστα πως, "Υπάρχουν μόνο επτά γνήσιοι πρωταγωνιστές στον κόσμο σήμερα και ο Sean είναι ένας από αυτούς".

Ο Sean Connery πέθανε στον ύπνο του ενώ έμενε στο σπίτι του στις Μπαχάμες. "Η σύζυγός του Μισέλ και οι δύο γιοι του, ο Τζέισον και ο Στέφαν, επιβεβαίωσαν ότι πέθανε ειρηνικά στον ύπνο του, περιτριγυρισμένος από οικογένεια", δήλωσε ένας εκπρόσωπος του ηθοποιού στο People. Ο γιος του Jason συνέχισε να λέει στο BBC ότι ο πατέρας του ένιωθε «αδιαθεσία για κάποιο χρονικό διάστημα».

"Όλοι εργαζόμαστε για την κατανόηση αυτού του τεράστιου γεγονότος, όπως συνέβη τόσο πρόσφατα, παρόλο που ο μπαμπάς μου δεν ήταν καλά για κάποιο χρονικό διάστημα", είπε. "Μια θλιβερή μέρα για όσους γνώριζαν και αγάπησαν τον μπαμπά μου και μια θλιβερή απώλεια για όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που απολάμβαναν το υπέροχο δώρο που είχε ως ηθοποιός. Ο Sean Connery παντρεύτηκε δύο φορές - πρώτα με την Αυστραλή ηθοποιό Diane Cilento, με την οποία χώρισε το 1973. Η Cilento, η οποία πέθανε από καρκίνο σε ηλικία 78 ετών το 2011, είναι η μητέρα του ενός γιου του, του Jason.