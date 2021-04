Anthony Hopkins: Η ξεκαρδιστική αντίδρασή του όταν «έγραψε» ιστορία στα BAFTA

Ο διάσημος ηθοποιός μοιράζεται την αστεία ιστορία όταν έμαθε πως κέρδισε το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου στα χθεσινά βραβεία BAFTA.

Ο Sir Anthony Hopkins μπορεί να έγραψε ιστορία στα χθεσινά βραβεία ως ο γηραιότερος άνδρας νικητής της κατηγορίας καλύτερου ηθοποιού στην ηλικία των 83, όμως η ξεκαρδιστική ιστορία του είναι αυτή που μας «έκλεψε» την καρδιά!

Anthony Hopkins wins the Leading Actor award for his incredible performance as a man with dementia in The Father. The fourth BAFTA win of his brilliant career. #EEBAFTAs pic.twitter.com/eHLq4toFzR — BAFTA (@BAFTA) April 11, 2021

Για μερικούς, το να κερδίσουν ένα βραβείο BAFTA είναι ένα όνειρο ζωής, μια σημαντική στιγμή στην καριέρα τους που αντανακλά τους κόπους του να βγάλεις πέρα έναν δύσκολο ρόλο. Για τον Anthony Hopkins ήταν μια συνηθισμένη μέρα με το αγαπημένο του χόμπι: Την ζωγραφική!

Ο σπουδαίος ηθοποιός, ο οποίος έχει κερδίσει το βραβείο δύο φορές πριν, απουσίαζε από την διαδικτυακή εκδήλωση, με τον σκηνοθέτη της ταινίας του «The Father», Florian Zeller, να το παραλαμβάνει για λογαριασμό του.

Congratulations to @AnthonyHopkins who wins the Leading Actor BAFTA for his heartbreaking performance in The Father #EEBAFTAs pic.twitter.com/RBNeP7Xrj2 — BAFTA (@BAFTA) April 11, 2021

Μετά την τελετή, ο Sir Anthony ομολόγησε: «Ήμουν τόσο έκπληκτος. Καθόμουν εδώ και ζωγράφιζα. Αυτό είναι το δωμάτιο του ξενοδοχείου μου. Είμαι καλυμμένος με χρώματα», είπε.

«Άκουσα φωνές από την διπλανή πόρτα. Σκέφτηκα, "Τι στο καλό συμβαίνει;" Νόμιζα ότι παρακολουθούσαν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Τότε πήρα ένα μήνυμα από τον Florian και έμαθα ότι κέρδισα».

Sir Anthony Hopkins not knowing when the Oscars are is a mood 😂 pic.twitter.com/v6c2LbMT4k — Nicol (@nikowl) April 12, 2021

Τα βραβεία BAFTA κάθε χρόνο χαρακτηρίζονται ως «προάγγελος» των πολυαναμενόμενων βραβείων Oscar και όλοι αναμένουμε με αγωνία εάν ο αγαπημένος σε όλους Anthony Hopkins καταφέρει και κερδίσει το δεύτερο Oscar στην καριέρα του. Ίσως τότε να έχει λίγο περισσότερη αγωνία!

