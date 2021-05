Jennifer Lopez: Aνέβασε στη σκηνή τη μητέρα της και τραγούδησαν μαζί

Η Jennifer Lopez ξεσήκωσε το Global Citizen's VAX Live: The Concert to Reunite the World το οποίο μεταδόθηκε το Σάββατο 8 Μαΐου. Η 51χρονη σταρ ανέβηκε στη σκηνή δύο φορές και εντυπωσίασε. Την μία από αυτές όμως δεν ήταν μόνη της στο stage του SoFi Stadium του Inglewood στην Καλιφόρνια, αλλά με τη μητέρα της, Guadalupe.

Φορώντας μια jumsuit με αστραφτερά κρύσταλλα, η JLo μίλησε για την περίοδο της καραντίνας την οποία πέρασε μαζί με τη μητέρα της που την ενέπνευσε στην επιλογή του τραγουδιού "Sweet Caroline" του Neil Diamond το οποίο και ερμήνευσε. "Όταν σκεφτόμουν τι να τραγουδήσω απόψε, θυμήθηκα ένα τραγούδι που μου έλεγε εκείνη όταν ήμουν μωρό", είπε και ύστερα από λίγο η μητέρα της εμφανίστηκε στο πλευρό της επί σκηνής.

H Jennifer Lopez μοιράστηκε στο βίντεο από τη συναυλία με τους ακολούθους της στο instagram, γράφοντας στο caption: "Πόσο υπέροχη και γλυκιά στιγμή, να τραγουδάω στο κοινό του #VaxLive με τη μητέρα μου.Χρόνια πολλά για τη Γιορτή της Μητέρας!!!

Στην δεύτερη εμφάνιση της η JLo τραγούδησε το "Ain’t your Mama” και αποθεώθηκε.

