Sharon Stone: Αποκάλυψε ότι θα επανακυκλοφορήσει το "Βασικό ΄Ενστικτο" με ακατάλληλες σκηνές χωρίς την έγκρισή της

Η ίδια έδωσε μια συνέντευξη στο αυστραλιανό "A Current Affair" και είπε χαρακτηριστικά: "Eχουν αποφασίσει να κυκλοφορήσουν το directors XXX cut για την 30η επέτειο της ταινίας" και δυστυχώς δεν μπορεί να κάνει κάτι γι'αυτό.

Το Βασικό Ένστικτο κυκλοφόρησε το 1992 και η Stone συμπρωταγωνίστησε με τον Michael Douglas. Έγινε αμέσως διάσημη και αυτό την ακολουθεί μέχρι και σήμερα. Μάλιστα, στη βιογραφία της "The Beauty of Living Twice", ανέφερε ότι o σκηνοθέτης της ταινίας, Paul Verhoeven, την εξαπάτησε σχετικά με την διάσημη σκηνή όπου σταυρώνει τα πόδια της ενώ δεν φοράει εσώρουχο. Όπως θυμάται, ο σκηνοθέτης την είχε διαβεβαιώσει ότι δεν θα φαίνεται τίποτα, ενώ δεν συνέβη αυτό και η ίδια απογοητεύτηκε όταν το είδε.

