Γιατί ο Frank Sinatra πίστευε ότι η Marilyn Monroe δολοφονήθηκε;

Ο πρώην manager του Frank Sinatra, Tony Oppedisano, δημοσιεύει ένα καινούριο βιβλίο με τίτλο «Sinatra and Me: In the Wee Small Hours», στο οποίο έρχεται να ταρακουνήσει τα νερά.

Σύμφωνα με τον Oppedisano, ο Sinatra και η Monroe ήταν στενοί φίλοι, αλλά όχι εραστές. Ενώ ο διάσημος τραγουδιστής πίστευε ότι ήταν όμορφη και αστεία, γράφει: «Ο Frank ένιωσε ότι ήταν πολύ προβληματισμένη, εύθραυστη, για να κοιμηθεί απλά μαζί της και μετά να φύγει».

Ενώ τα γεγονότα που περιλαμβάνουν αυτό που πραγματικά συνέβη στις 4 Αυγούστου 1962, όταν το αστέρι βρέθηκε νεκρό από υπερβολική δόση ναρκωτικών, παραμένουν μυστήριο, ο στενός έμπιστος του Sinatra, λέει ότι ο τραγουδιστής δεν πίστευε ότι ήταν τυχαία η αιτία θανάτου. «Ο Frank πίστευε ότι δολοφονήθηκε», γράφει, «και ποτέ δεν το ξεπέρασε».

Η ηθοποιός βρέθηκε νεκρή στις 4 Αυγούστου 1962, σε ηλικία 36 ετών. Το σώμα της ανακαλύφθηκε γυμνό στο κρεβάτι της, στραμμένο προς τα κάτω, με το τηλέφωνο στο ένα χέρι. Σύμφωνα με το History, άδεια μπουκάλια χαπιών, συνταγογραφημένα για τη θεραπεία της κατάθλιψης, ήταν πεσμένα γύρω από το δωμάτιο.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος της Monroe «προκλήθηκε από μια αυτοδιαχειριζόμενη υπερβολική δόση ηρεμιστικών ναρκωτικών και ότι ο τρόπος θανάτου ήταν πιθανώς αυτοκτονία». Ωστόσο, οι περιστάσεις που την περιβάλλουν, εξακολουθούν να εγείρουν ερωτήματα δεκαετίες αργότερα.

Ο συγγραφέας ισχυρίστηκε ότι η Monroe μίλησε στον Sinatra για τις σχέσεις της με τον Πρόεδρο John F. Kennedy και τον αδελφό του Robert F. Kennedy, οι οποίες έληξαν απότομα. «Η Marilyn είπε στον Frank ότι δεν κατάλαβε γιατί την απέκλεισαν εντελώς μόλις σταμάτησε να έχει ερωτικές σχέσεις μαζί τους», ισχυρίστηκε.

Το Σαββατοκύριακο πριν από τον θάνατό της, η ηθοποιός πέρασε χρόνο στο περίφημο Cal Neva Lodge, έξω από τη λίμνη Tahoe, που ανήκε εν μέρει στον Sinatra. Αυτό που δεν γνώριζε ο κόσμος, αποκαλύπτει ο συγγραφέας, ήταν ότι ήταν εκεί για να περάσει χρόνο με τον πρώην σύζυγό της, Joe DiMaggio, που έμενε κοντά και ότι είχε αποφασίσει να κάνει μια ανακοίνωση την επόμενη εβδομάδα ότι οι δυο τους ήταν και πάλι μαζί.

Τα νέα μιας συνέντευξης τύπου πυροδότησαν τη φήμη ότι η Monroe επρόκειτο να μοιραστεί λεπτομέρειες σχετικά με τις σχέσεις της με τους δύο πολιτικούς. Όμως, ο Oppedisano γράφει: «Ο Frank είπε ότι δεν θα μιλούσε ποτέ για τους Kennedy, επειδή εξακολουθούσε να έχει συναισθήματα για τον Jack».

Και συνεχίζει, λέγοντας: «Ο Frank πίστευε ότι αν δεν είχε ανακοινωθεί η συνέντευξη τύπου, θα ζούσε πολύ περισσότερο».

Μέσα σε λίγες ημέρες από τον θάνατο της Monroe, ο δικηγόρος του Sinatra, Mickey Rudin, ο οποίος επίσης συνεργάστηκε με τη Monroe, γράφει ότι εκείνος του είπε πως η ηθοποιός είχε δολοφονηθεί. Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Sinatra είχε αρκετές πηγές που του έλεγαν την ίδια ιστορία: «Είχε δολοφονηθεί και ο Robert Kennedy ή μια συμμορία, έχουν σχέση με αυτό».

Πάνω από πέντε δεκαετίες αργότερα, η αλήθεια παραμένει ένα μυστήριο για την αγαπημένη ηθοποιό. «Οι θεωρίες συνωμοσίας είναι άφθονες», γράφει ο Oppedisano. Αυτό που ξέρει είναι ότι ο Frank Sinatra παρέμεινε πολύ προβληματισμένος από τον θάνατό της.

Πηγή φωτογραφιών: Getty Images

