Οι Beatles προσπαθούν να μείνουν επίκαιροι, οπότε έφτιαξαν TikTok

Παρότι δε βρίσκονται όλοι στη ζωή – οι μισοί, για να είμαστε ακριβείς – οι Beatles αποφάσισαν να γίνουν και TikTokers, δημιουργώντας τον επίσημο λογαριασμό τους.

Η πασίγνωστη ροκ μπάντα έφτιαξε το προφίλ της την Παρασκευή και, σήμερα Τρίτη, έχει 193,7 χιλιάδες followers. Σ’ αυτό θα βρούμε 36 από τα επίσημα τραγούδια τους, ανάμεσά τους το Let it Be και το Hey Jude. Παράλληλα, θα έχει special tracks και live ηχογραφήσεις του John Lennon και του Paul McCartney.

Εκτός από τα διάσημα τραγούδια τους, θα ανεβάσουν και βίντεο από όσα συνέβαιναν πίσω από τις κάμερες, αλλά και συνεντεύξεις του Paul McCartney και του Ringo Starr.

Ίσως είναι μία προσπάθεια να μείνουν στην επικαιρότητα. Ο McCartney τελευταία επανήλθε στη δημοσιότητα, χαρακτηρίζοντας τους Rolling Stones «συγκρότημα για blues διασκευές», λέγοντας ότι ο λόγος που διαλύθηκαν οι Beatles ήταν ο John Lennon αλλά και εξηγώντας πώς τα ναρκωτικά τους έδιναν έμπνευση.

