Η τελευταία εμφάνιση της Penelope Cruz με Chanel ήταν ο ορισμός του festive look

To τελευταίο look της Penelope Cruz με Chanel ήταν ο ορισμός του festive

H Penélope Cruz ήταν το τιμώμενο πρόσωπο στο έτησιο φιλανθρωπικό event Film Benefit του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης, που παρουσίασε η Chanel. Η εκδήλωση υποστηρίζει τη διατήρηση του αρχείου ταινιών του μουσείου, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερες από 30.000 ταινίες,και τιμά τα εμβληματικά κινηματογραφικά ταλέντα με ένα εντυπωσιακό δείπνο. Mεταξύ των λαμπερών καλεσμένων ήταν οι Anne Hathaway, Kristen Wiig, Diane Kruger, Rosalía, Leslie Mann, Judd Apatow, Rebecca Hall, Riley Keough, Pom Klementieff, Zac Posen.

Η ισπανίδα ηθοποιός και πρέσβειρα του γαλλικού οίκου, φορεσε ένα custom κόκκινο φόρεμα εμπνευσμένο από την φθινοπωρινή συλλογή υψηλής ραπτικής της Chanel για την περίσταση. To look της ήταν ο ορισμός του festive. Mε 50s γραμμή, κατακόκκινο, με βαθύ ντεκολτέ το οποίο διέθετε λεπτομέρεια από κρύσταλλα και έναν φιόγκο, το φόρεμα της είχε αέρα Old Hollywood.

Oι stars που βρέθηκαν εκεί για να τιμήσουν εκείνη και την προσφορά της στον σύγχρονο κινηματογράφο ήταν πολλοί και μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για την συνάδελφό τους. Οι περισσότεροι φορούσαν δημιουργίες της Virgine Viard για τον εμβληματικό οίκο Chanel.

Η βραδιά συνεχίστηκε με την παρουσίαση videos από ταινίες που έχει πρωταγωνιστήσει. Ο σκηνοθέτης της, Pedro Almodovar (με τον οποίο έχουν συνεργαστεί σε επτά ταινίες, με πιο πρόσφατη, το Parallel Mothers) έστειλε το δικό του, βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Σε αυτό, μίλησε για την χημεία τους και της υπενθύμισε την υπόσχεσή της να τον φροντίζει όταν εκείνος φτάσει σε μεγάλη ηλικία.

Στη συνέχεια, η λαμπερή ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή, εμφανώς συγκινημένη. Θυμήθηκε τα παιδικά της χρόνια στην Ισπανία, σε μια πόλη χωρίς τοπικό κινηματογράφο, και ότι έβλεπε κασέτες Betamax όταν ο πατέρας της έφερε στο σπίτι τους ένα βίντεο. «Πέρασα ώρες παρακολουθώντας και ξαναβλέποντας ταινίες», είπε. «Όταν έπαιζα με τους φίλους μου προσποιούμουν ότι ήμουν κάποια άλλη. Ένας διαφορετικός χαρακτήρας κάθε φορά».

Όσο για την ανανεωμένη εμφάνισή της, με το εκπληκτικό vintage inspired κόκκινο gown και τις αφέλειες, τα διαμαντένια σκουλαρίκια και την πηγαία λάμψη που την χαρακτηρίζει, η Penelope έγινε για εμάς η απόλυτη έμπνευση για τα γιορτινά μας looks.