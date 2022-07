O πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε τις πιο hot μουσικές επιλογές

Τα τελευταία χρόνια, ο Barack Obama τέτοια εποχή αποκαλύπτει στο κοινό τα αγαπημένα του hits που ακούει στο repeat, χαλαρώνοντας σε κάποιο ειδυλλιακό τοπίο.

Η μουσική αποκάλυψη έγινε, όπως πάντα, με σχετική δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και ομολογουμένως η πολυαναμενόμενη playlist του για τον Αύγουστο ήταν πιο ανατρεπτική από όσο περιμέναμε. Στην κορυφή των επιλογών του είναι το "Break My Soul" από το τελευταίο single της Beyoncé αλλά και το «More Than You Know» του Dr. John και δεν μπορούμε παρά να μη φανταστούμε τον Barack να λικνίζεται σε κάποια παραλία, ακούγοντάς τα.

Στη λίστα του πρώην Προέδρου βλέπουμε και το τραγούδι "Music for a Sushi Restaurant" από Harry Styles αλλά και τη Rosalia με το Saoko, κάτι το οποίο μας ενθουσίασε περισσότερο από όλα. Ανάμεσα στα καλοκαιρινά τραγούδια που επέλεξε για το 2022, και κάποιες κλασικές και αξεπέραστες επιτυχίες, όπως της Aretha Flanklin, Prince, Bruce Springsteen και Joe Cocker.

«Κάθε χρόνο ενθουσιάζομαι να μοιράζομαι την καλοκαιρινή μου playlist γιατί μαθαίνω για τόσους νέους καλλιτέχνες από τις απαντήσεις σας. Είναι ένα παράδειγμα του πώς η μουσική πραγματικά μπορεί να μας ενώσει», είναι τα όσα γράφει κάτω από το post του, παρακαλώντας τους followers του να του προσθέσουν στις απαντήσεις τι ακούνε εκείνοι το φετινό καλοκαίρι.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ συμπεριλαμβάνει στο τέλος της λίστας του το "Split/Whole Time" του Lil Yachty, το "Ojitos Lindos" των Bad Bunny & Bomba Estéreo, το "Pull Up" του Koffee, το "That’s Where I Am" της Maggie Rogers και το "Wet Let" της Angelica.

Ο ίδιος προτίμησε να δημοσιεύσει τη λίστα του αμέσως μετά την υποψηφιότητα για τα 74α Primetime Emmy Awards για την αφήγηση του ντοκιμαντέρ του Netflix, "Our Great National Parks".

Πρόκειται για μια σειρά ντοκιμαντέρ πέντε επεισοδίων που εξερευνά μερικές από τις πιο όμορφες προστατευόμενες περιοχές του κόσμου και τα εντυπωσιακά πλάσματα που αποκαλούν αυτά τα μακρινά μέρη πατρίδα.