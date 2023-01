Ο Piqué απαντά στη Shakira: «Η Casio είναι χορηγός μας, θα έρθω στο γήπεδο με Twingo»

Και όσα λέει, δεν συγκρίνονται με το απόλυτο "revenge hit"

To "revenge τραγούδι" της Shakira είναι γεγονός. Πριν λίγες ώρες κυκλοφόρησε το νέο της single, σε συνεργασία με τον ράπερ Bizarrap, το οποίο πρόκειται για μια ξεκάθαρη αναφορά στην απιστία του πρώην συζύγου της και ποδοσφαιριστή Gerard Piqué, ο οποίος δεν άφησε τους στίχους ασχολίαστους.

Ο Piqué απάντησε λοιπόν εμμέσως στο hit που έχει σπάσει ήδη τα ρεκόρ και έχει συγκεντρώσει 87 εκατομμύρια προβολές. «Αντάλλαξες ένα Rolex με ένα Casio, μία Ferrari με ένα Twingo», ακούμε τη Shakira να του λέει και ο 35χρονος, σε event που αφορούσε το Kings League, τη λίγκα ποδοσφαίρου 7×7, ανακοίνωσε πως η εταιρία Casio είναι πλέον σπόνσορας του πρωταθλήματος.

Gerard Piqué is currently showing off a Casio watch live on stream.



For context, in Shakira's song released yesterday, she sang: "You replaced a Rolex with a Casio." pic.twitter.com/zb9epWcBWC