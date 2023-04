Τελικά, ο Matthew McConaughey ίσως και να είναι αδερφός του Woody Harrelson- Θέλουν να κάνουν τεστ DNA

Μια ιστορία βγαλμένη από ταινία, η οποία όμως έχει πολλές πιθανότητες να είναι πραγματική

Σκέψου να είσαι ηθοποιός και να πρωταγωνιστείς σε μία ταινία με έναν εξαιρετικό συνεργάτη. Σκέψου πως με αυτόν τον συνεργάτη, γίνεσαι κολλητός φίλος, αφού έχετε απίστευτη χημεία και σύνδεση. Σκέψου τέλος, πως λίγο καιρό αργότερα, όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στην επιφάνεια, τα οποία δείχνουν πως ο καλός σου φίλος και συνεργάτης, μπορεί να είναι τελικά βιολογικός σου αδερφός.

Αυτή ακριβώς είναι η κατάσταση που επικρατεί ανάμεσα στους διάσημους ηθοποιούς, Matthew McConaughey και Woody Harrelson, οι οποίοι σκέφτονται να κάνουν τεστ DNA για να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τις υποψίες τους, πως είναι βιολογικά αδέρφια.

Matthew McConaughey and Woody Harrelson could possibly be related, after the realization that McConaughey's mother knew Harrelson's father.



